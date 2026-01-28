해남군 임하도 인근 선박 침수 사고…승선원 3명 모두 구조

전남 해남군 임하도 서방 300m, 예선 A호 침수

목포해경 긴급 출동, 승선원 3명 전원 구조 완료

28일 오전 5시 40분쯤 전남 해남군 임하도 서방 300m 해상에서 예선 A호(46톤, 승선원 3명)가 침수되는 사고가 발생했다. 사진은 출동한 목포해양경찰이 승선원을 구조하는 모습. (목포해경 제공)

전남 해남군 임하도 서방 인근 해상에서 예선 A호(46톤, 승선원 3명)가 침수되는 사고가 발생했지만 출동한 해경에 의해 모두 구조됐다.목포해양경찰서에 따르면 28일 오전 5시 40분쯤 해남군 임하도 서방 300m 해상에서 침수가 발생했다는 신고가 접수됐다.신고 접수 즉시 해경은 승선원에게 구명조끼 착용을 지시하며 경비함정, 방제정, 서해해양특수구조대 등 가용 세력을 총동원해 인명 구조에 나섰다.현장에 도착한 해경은 양식장 줄에 걸린 채 좌현으로 약 15도 기울어져 있는 A호를 발견하고 갑판에서 대기하던 승선원 전원을 구조했다.구조된 승선원들은 모두 구명조끼를 착용하고 있었으며 건강에 이상은 없는 것으로 알려졌다.A호는 27일 오전 9시 40분 부산에서 출항해 당진으로 항해하던 중 28일 오전 5시 10분쯤 기관실에서 해수가 지속적으로 유입되자 선장이 목포광역해상교통관제센터(VTS)에 신고한 것으로 파악됐다.임형주 기자