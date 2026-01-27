강동구, “AI로 주민건강 챙겨요” 미래형 헬스케어 운영

AI 활용, 흉부 엑스레이 판독 보조시스템 도입

이미지 확대 서울 강동구보건소 관계자가 인공지능( AI) 기술기반 흉부 엑스레이 판독 보조시스템을 활용해 사진을 살펴보고 있다. 강동구 제공

서울 강동구는 2026년부터 보건소에 인공지능(AI) 기술 기반의 흉부 엑스레이 판독 보조시스템을 도입한 AI 헬스케어 운영을 시작한다고 27일 밝혔다.AI 판독 보조시스템은 보건소에서 촬영한 흉부 엑스레인 영상을 신속하고 정확하게 판독하는 데 활용된다. 삼성서울병원, 서울대병원 등 국내 최고 의료기관에서도 이미 검증되어 운영 중인 첨단 기술이다.강동구보건소는 이미 디지털 기반 건강관리 서비스로 혈당 관리 효과를 높이는 ‘스마트 건강100세 혈당관리 프로그램’을 실시해 큰 호응을 얻고 있다. 연속혈당측정기(CGM)와 모바일 앱(카카오 PASTA)을 활용해 참여자 스스로 건강을 관리할 수 있도록 지원하는 제도다. 2024년 서태평양 건강도시연맹에서 창조적 발전 사례로 대상을 수상하는 영예를 안기도 했다.이수희 구청장은 “AI를 비롯한 디지털 기술이 의료 현장에 적용되면서 누구나 첨단 진단 서비스를 누리게 된다는 점에서 이번 사업의 의미가 매우 크다”며 “보건소가 지역 건강관리의 중심이 되어 공공의료의 질적 도약을 선도해 나갈 것이다”라고 말했다.박재홍 기자