사회 공공기관 채용박람회 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/01/27/20260127500182 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-01-27 15:49 입력 2026-01-27 15:49 이미지 확대 27일 서울 양재동 aT센터에서 열린 2026 공공기관 채용정보 박람회를 찾은 사람들이 채용정보를 보고 있다. 2026.1.27. 도준석 전문기자 27일 서울 양재동 aT센터에서 열린 2026 공공기관 채용정보 박람회를 찾은 사람들이 채용정보를 보고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 공공기관 채용정보 박람회가 개최된 장소는? aT센터 코엑스