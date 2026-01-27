1월 산불 피해 역대 최대…건조한 날씨·강풍 겹쳐 축구장 236개 면적 태웠다

축구장 236개에 달하는 167㏊ 산림 피해

강수량 평년의 19%, 울산 33일째 건조특보

산불이 기승을 부리고 있다. 한파와 건조한 날씨, 강풍이 더해지는 ‘최악의 환경’에 대형 산불 위험이 고조되고 있다.27일 산림청에 따르면 올해 들어 25일 현재 39건의 산불로 축구장(0.71㏊) 236.4개에 달하는 167.83㏊의 산림 피해가 발생했다. 10년 평균(33건·30.48㏊)과 비교해 건수는 18.2%(6건) 늘었지만 피해 면적은 4.6배 급증했다. 1월 산불로는 역대 최대 규모로, 일부 지역의 집계가 진행 중인 것을 고려하면 규모는 더욱 늘어날 전망이다.지난해부터 역대급 산불 피해가 이어지고 있다. 산불통계 집계 이래 최대(10만 4000㏊) 피해로 기록된 봄철 산불을 시작으로 가을 산불(48건) 피해도 10년 평균(10.14㏊) 대비 7.6배 많은 76.96㏊에 달했다.국립산림과학원 분석에 따르면 올해 1월 전국 누적 강수량이 평년(19.26㎜) 대비 19.7%(3.8㎜)에 불과하다. 경북은 15.3%, 경남은 1.4% 수준이다. 습도도 47.2%로 평년(55.5%)보다 적어 동해안 지역에 발효되었던 건조특보가 내륙까지 확대되고 있다. 울산은 지난달 26일 발효된 건조특보가 27일까지 33일째 이어지는 등 화재에 취약한 상황이다.최근 일주일(1.19~25) 발생한 총 15건의 산불 중 9건(57%)이 영남에 집중됐다. 이중 건축물 화재가 산림으로 옮겨붙은 ‘비화’가 이례적으로 6건이나 됐다. 10일 경북 의성 산불로 93㏊, 21일 주택 화재가 비화한 광양에서는 49㏊의 산림이 훼손됐다.헬기 초기 투입을 늘리고 최단 거리 헬기를 우선 투입하는 등 전략 전환으로 진화 시간이 단축되면서 그나마 피해를 줄이고 있다. 26일 발생한 서울 수락산 산불은 오전 5시 진화율이 15%였으나 일출과 동시에 헬기(8대)가 집중적으로 투입되면서 9시 10분 주불을 잡았다.박은식 산림청 차장은 “최악의 기상 상황에 13일 전국에 발령한 산불재난 국가 위기 경보 ‘주의’가 유지되고 있다”면서 “산불 진화 체계를 공고히 해 국민의 안전을 지키는 데 총력을 다하겠다”고 밝혔다.대전 박승기 기자