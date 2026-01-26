EBS 대표 강사진, 관악구 온다…‘2027 대입 필승 전략 특강’

윤윤구·윤혜정·심주석·정승익 강가 릴레이 특강

이미지 확대 관악구, EBS 대표 강사진 2027년 대입 특강 관악구, EBS 대표 강사진 2027년 대입 특강

관악구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 관악구는 다음달 21일 구청 대강당에서 ‘2027학년도 대입·학습전략 특강’을 개최한다고 26일 밝혔다.이번 특강은 EBS 대표 강사진을 특별초청해 입시 전략 특강을 진행하고 과목별 학습 전략을 안내한다.우선 오전 10시부터 진행되는 1부에서는 EBS 입시전략 대표 강사인 윤윤구 강사가 중학교 3학년과 고등학교 1~2학년 학생에게 ‘입시의 본질’을 주제로 명문대 합격생 사례와 대입 전략을 알려줄 계획이다.오후 1시부터 진행되는 2부에는 고등학교 2~3학년, 수험생을 대상으로 수능 과목별 EBS 대표 강사진(국어 윤혜정, 수학 심주석, 영어 정승익)들이 과목별 학습법을 비롯한 수능 대비 학습전략을 제시하는 릴레이 강의가 이뤄진다.구는 이번 강연에 참여할 관악구 고등학교 재학생 또는 관악구 거주 학생과 학부모 400명을 선착순으로 모집한다.특강을 들으려면 오는 30일 오후 6시부터 홍보 포스터의 QR코드나 관악진로직업체험지원센터 홈페이지를 통해 온라인으로 신청하면 된다.강연을 주관하는 관악진로직업체험지원센터는 이번 특강을 시작으로 중학교 2학년부터 대입 수험생까지 평일과 토요일에 대입·학습 컨설팅을 운영할 계획이다. 대입 수시·정시 시즌별 입시설명회와 중학교 3학년을 위한 고입 선택을 위한 설명회 등도 연중 제공한다.박준희 구청장은 “이번 강연이 관내 학생들이 안정적으로 대입과 진학을 준비할 수 있도록 실질적인 도움과 방향을 제시하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.김주연 기자