민형배 의원 “광주·전남 골고루 혜택가는 ‘균형 통합’이어야”

방송 출연서 “통합특별법에 균형통합 관련 특례 포함” 촉구

인구 1백만 신산업벨트 조성, 농림부 등 정부부처 이전 제안

이미지 확대 민형배 더불어민주당 국회의원.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

민형배 더불어민주당(광주 광산을) 의원은 “광주전남 통합은 모든 지역에 골고루 혜택이 돌아가는 균형 통합이어야 한다”고 밝혔다.민 의원은 지난 25일 여수 MBC에 출연해 “지역 간 경계가 사라지고 어느 지역도 소외받지 않는 균형 잡힌 지역성장으로 가야 한다. 균형통합 특례조항을 특별법에 포함시켜야 한다”며 이같이 말했다.민 의원은 균형통합을 위한 가장 큰 요소로 ‘산업 활성화’를 꼽았다.그는 “호남에 100만 인구가 유입될 수 있는 신산업 벨트가 조성됐으면 좋겠다”며 “그렇게 되면 통합 효과가 극대화될 것이다. 신산업 벨트 특례조항을 특별법에 포함시켜야 한다”고 제안했다.공공기관과 정부부처 이전도 필요하다고 강조했다. 민 의원은 “동부권에는 농림부, 서부권에는 농협중앙회 , 광주권에는 문체부가 이전하는 등 균형 잡힌 통합이 이뤄지는 게 필요하다”고 지적했다.이어 “단순히 덩치를 키우는 통합이 아니라 광주의 혁신 역량과 전남의 산업 역량이 만나 수도권 일극 체제에 맞설 새로운 거점을 만들어야 한다”면서 “균형통합이라는 대원칙에 따라 권역별 부시장 등 각 지역의 특화 산업을 살리는 운영 체계가 필요하다”고 강조했다 .민 의원은 특히, 지역민들에게 통합 효과에 대한 충분한 설명이 있어야 한다고 했다. 그는 “행정 체제 내에서 위상이 올라가는 것뿐만 아니라 시민들의 삶이 ‘통합의 효과’로 질적으로 개선될 수 있다는 점을 적극적으로 알려야 한다”고 덧붙였다.광주 홍행기 기자