정일선 광주은행장 “건전성·수익성 균형 성장‘

상반기 4대 경영 전략 제시

이미지 확대 정일선 광주은행장이 상반기 경영 전략회의에서 4대 중점 추진 과제를 제시하고 있다.

정일선 광주은행장이 글로벌 경제 불확실성 속에서 건전성과 수익성의 균형 성장을 핵심 기조로 한 경영 전략을 내놓았다.광주은행은 최근 본점에서 ‘2026년 상반기 경영 전략회의’를 열고 올해 경영 방향과 중점 추진 전략을 공유했다고 26일 밝혔다.이날 회의에서는 2025년 하반기 경영 성과를 점검하고 2026년 주요 업무 계획을 논의했으며, 우수 영업점과 직원에 대한 시상을 통해 조직 결속과 사기 진작에도 나섰다.정 행장은 회의에서 “글로벌 관세 강화와 보호무역 확산, 고환율 장기화, 미 연방준비제도의 금리 정책 불확실성 등 대내외 경영 환경의 변동성이 커지고 있다”며 “가계대출 총량 규제 강화와 생산적·포용금융 확대 기조 속에서 선제적이고 체계적인 대응이 필요하다”고 밝혔다.광주은행은 이러한 환경 인식을 바탕으로 올해 상반기 4대 중점 추진 과제로 △자산 리밸런싱 △건전성 강화 △채널·인력 체질 개선 △미래 성장동력 확보를 제시했다. 외형 확대보다 내실을 강화해 중장기 경쟁력을 높이겠다는 전략이다.주요 실행 방안으로는 조달 금리 관리 강화를 통한 수익 구조 개선, 건전성 관리 체계 전면 재정비, 점포 기능 재정립과 채널 다변화, 인공지능(AI) 전환과 신사업 추진 등이 포함됐다.정 행장은 “영업 현장의 신속한 판단과 실행력이 어느 때보다 중요하다”며 “건전성과 수익성의 균형 성장을 통해 지역경제와 함께 성장하는 은행으로 자리매김하겠다”고 강조했다.광주 서미애 기자