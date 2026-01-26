끝나지 않은 ‘천안 이랜드 물류센터 화재’…피해복구 촉구

이미지 확대 천안 이랜드패선 물류센터 화재 현장. 서울신문DB

이미지 확대 천안 이랜드 물류센터 화재와 관련해 간담회가 열리고 있다. 시 제공

충남 천안시가 지난해 11월 풍세일반산업단지 내에서 발생한 이랜드 물류센터 화재와 관련해 이랜드월드에 피해 기업과 주민들에 대한 신속한 보상 이행을 촉구하고 나섰다.26일 시에 따르면 최근 최광복 건설안전교통국장 주재로 관계 부서와 피해 기업, 이랜드월드 관계자 등 24명이 참석한 가운데 간담회를 개최했다.이번 간담회는 화재로 인한 피해 현황을 점검하고, 피해 기업 보상 문제와 구조물 철거 등 향후 조치 계획을 논의하기 위해 마련됐다.시는 지난해 11월 18일 물류센터 화재 사고 발생 직후 사고수습 지원본부를 구성해 복구 지원에 지속적으로 대응해 왔다.당시 화재로 산단 내 기업 단전과 건물 외벽 분진, 공작물 수목 손상, 생산 중단 등 천안과 아산에서 200여건의 피해가 접수됐다.현재까지 50%가량의 피해 보상이 진행된 것으로 알려졌다.시는 7차례 간담회를 열어 이랜드 측이 피해 주민들에게 신속하고 실질적인 보상을 추진하도록 적극적인 조치를 촉구하고 있다.최 국장은 “피해 기업과 주민들 입장에서 실질적 도움이 될 수 있도록 긴밀히 협력하겠다”며 “이랜드 측이 기업의 사회적 책임을 다해 보상 이행에 적극적으로 나설 것을 강력히 요구하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자