경찰, 김경 2차 압수수색… ‘구청장 공천’ 로비 의혹도 수사

금품 전달 논의 정황 담긴 녹취 확보

﻿민주당 현직 의원 이름도 거론된 듯

이미지 확대 경찰이 김경 서울시의원의 또 다른 금품 전달 의혹과 관련해 압수수색에 나선 가운데 24일 김 시의원의 서울 강서구 화곡동 주거지에서 서울경찰청 공공범죄수사대 관계자들이 압수품을 옮기고 있다. 2026.1.24

2026-01-26 10면

경찰이 ‘공천헌금 의혹’ 핵심 인물인 김경 서울시의원의 추가 금품 전달 의혹에 대한 강제 수사에 나섰다. 서울시 선거관리위원회가 경찰로 넘긴 강서구청장 보궐선거 관련 녹취를 토대로 시의회 의원회관과 자택 등을 압수수색하며 수사 범위를 넓히고 있다.25일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 지난 24일 김 시의원의 강서구 화곡동 자택과 김 시의원 모친의 방배동 주거지, 시의회 의원회관 사무실 등 5곳에 수사관을 보내 관련 자료를 확보했다. 압수수색은 약 6시간 동안 진행된 것으로 알려졌다.이번 강제수사는 서울시 선관위가 최근 경찰에 이첩한 사건과 관련된 것으로 보인다. 경찰은 2023년 10월 강서구청장 보궐선거를 앞두고 김 시의원과 전직 시의회 관계자 A씨가 특정 인물에게 금품을 전달하는 방안을 논의하는 듯한 내용의 녹취를 확보했다.이 과정에서 더불어민주당 현직 의원들의 이름이 거론된 것으로 전해졌다. 다만 국회의원은 현재 수사 대상에 포함되지 않은 것으로 알려졌다.압수수색 대상에는 양모 전 서울시의장 자택도 포함됐다. 양 전 의장은 당시 강서구청장 공천에 관여한 민주당 지도부 인사의 최측근으로 분류되는 인물로, 김 시의원과 통화한 정치권 관계자 중 한 명으로 전해졌다. 다만 양 전 의장은 ‘김 시의원과 통화한 건 사실이나 대가성은 없었다’며 의혹을 부인하고 있다.김 시의원도 변호인을 통해 “강서구청장 보궐선거와 관련해 녹취에서 언급된 정치인이나 그 누구에게도 어떤 명목으로든 금품을 제공한 사실이 전혀 없다”는 입장을 내놨다.손지연 기자