[포토] ‘얼어붙은’ 예단포항

얼어붙은 예단포항

수정 2026-01-23 11:06
입력 2026-01-23 11:06

얼어붙은 예단포항한파가 이어진 23일 인천 중구 영종도 예단포항 인근 갯벌이 얼어 있다. 2026.1.23 연합뉴스

얼어붙은 서울 한강한파가 이어지는 23일 서울 한강 광나루 관공선 선착장 인근에서 119 광나루수난구조대가 순찰 근무를 하며 출동로 확보 작업을 하고 있다. 2026.1.23 연합뉴스

거센 강바람에 드러난 큰고니 뒤태강추위가 이어진 23일 강원 강릉시 경포저류지에서 멸종위기 야생생물 II급이자 천연기념물인 큰고니 가족이 거센 강바람에 멋진 뒤태를 드러내고 있다. 2026.1.23 연합뉴스

언 손 녹이는 상인추위가 이어지는 23일 오전 경남 창원시 마산합포구 마산어시장에서 시장 상인이 양철 물통에 데운 물로 언 손을 녹이고 있다. 2026.1.23 연합뉴스

한파가 이어진 23일 인천 중구 영종도 예단포항 인근 갯벌이 얼어 있다.