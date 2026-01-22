AI 예지·보전 시스템 구축… 울산시, ‘미래형 안전도시 구축’ 계획 발표

이미지 확대 박순철 울산시 시민안전실장이 22일 울산시청 프레스센터에서 올해 주요 추진사업과 정책을 설명하고 있다. 울산시 제공

울산시는 올해 인공지능(AI)과 지능형 과학기술을 활용한 재난과 산업재해 예방 체계를 강화한다.울산시는 22일 AI 기반의 안전 정책 등을 골자로 한 ‘2026년 미래형 안전도시 구축’ 계획을 발표했다.계획안에 따르면 시는 재난안전산업 육성을 위한 인프라를 조성하고, AI 기반 안전기술 개발과 실증을 추진한다. 또 지역 산업 특성과 연계된 안전기술을 발굴하고 현장 적용이 가능한 기술을 중심으로 실증을 강화할 계획이다.특히 고위험 에너지 설비와 주요 산업시설을 대상으로 AI 예지·보전 시스템을 구축해 설비 이상 징후를 사전에 감지하고 사고 발생 가능성을 체계적으로 차단하는 예방 중심의 안전관리 체계를 마련한다.시는 올해 울산대와 협력해 고위험 복합재난 대응 안전교육 플랫폼을 구축한다. 산업재해와 자연재난이 동시에 발생할 수 있는 지역 특성을 반영해 복합재난 대응 교육 콘텐츠를 개발하고 현장 중심 실습형 교육을 확대한다. 이를 통해 재난 대응 전문인력 양성과 재직자 대상 안전교육을 체계화하고 재난 상황에 즉각 대응할 수 있는 실무 역량을 확보한다.폭염·집중호우·태풍 등 복합재난에 대응하기 위한 재해위험지역 정비사업도 추진한다. 시는 사회재난 발생 때 신속하고 체계적인 대응을 위해 국가산단 통합안전관리센터를 중심으로 산업단지 안전관리 체계를 고도화한다. 지하배관과 주요 산업시설에 대한 실시간 통합 관리와 상시 점검을 강화하고, 디지털 기술을 활용한 분석으로 위험 요인을 조기에 파악한다.이를 통해 산업단지 전반의 안전 수준을 단계적으로 끌어올리고 재난 발생 때 대응 속도와 정확성을 높일 계획이다. 또 디지털 안전·보건 시스템을 도입하고 철저한 사전 예방 활동을 통해 중대재해 발생 가능성을 최소화한다.울산 박정훈 기자