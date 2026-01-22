광주시·전남도, 광주전남통합 명칭·청사 위치 놓고 엇박자

민주당 통합특위, 21일 간담회서 결론 못내…25일 재논의

이미지 확대 강기정 광주시장과 김영록 전남지사가 21일 오전 국회의원회관 제2세미나실에서 ‘광주전남 통합 특별법 검토 시도지사-국회의원 2차 조찬 간담회’에 참석, 법률안의 핵심 특례 사항과 입법 전략 등을 논의하고 있다. 광주광역시 제공

광주·전남 행정통합의 쟁점으로 떠오른 통합자치단체의 명칭과 청사 위치를 놓고 시도와 지역 국회의원들의 의견이 엇갈리면서 최종 합의에 이르지 못했다.22일 더불어민주당 광주·전남 행정통합 추진 특별위원회에 따르면, 전날 열린 시도 조찬 간담회에서 통합 과정의 주요 쟁점인 명칭과 주청사 문제를 두고 심도 있는 논의가 진행됐으나, 결국 합의에 실패했다.이날 간담회에서는 양부남(광주시당위원장) 특위 공동위원장이 제안한 이른바 명칭·청사 ‘빅딜론’을 두고 찬반 의견이 오갔다.양 위원장은 “만약 ‘광주전남특별시’로 명칭을 정한다면 특별시 소재지를 전남에 두고, ‘전남광주특별시’로 갈 경우에는 소재지를 광주에 두는 방안을 검토해 보자”고 제안했고, 김원이(전남도당위원장) 공동위원장도 이에 동의했다.그러나 논의가 이어지는 과정에서 참석자들 사이에 ‘빅딜 방식’ 자체에 대한 반대 의견과 함께 ‘명칭과 청사 문제를 각각 분리해 결정해야 한다’는 주장까지 나오는 등 갑론을박이 이어졌다. 참석자 중 한 명은 “명칭을 ‘전남광주특별시’로 하되 약칭은 ‘광주특별시’로 병기하자”는 의견도 제시했다.합의가 이뤄지지 못하면서 민주당 통합특위와 시도는 오는 25일 명칭과 주청사 문제를 다시 논의하기로 했다.양 위원장은 “명칭과 청사 문제를 놓고 의견이 분분해 추가 논의를 진행하기로 했다”며 “이달말로 예정된 특별법 발의 시기를 고려하면 25일에는 명칭 쟁점 등을 일정 부분 정리할 필요가 있다”고 말했다.김원이 위원장도 “약칭론은 아이디어 차원에서 제시됐을 뿐 확정된 방안은 아니다”며 “25일 결론을 내겠다는 것도 ‘그렇게 하고 싶다’는 의지의 표현일 뿐, 논의를 더 해봐야 한다”고 밝혔다.민주당 통합특위와 시도는 오는 25일 오후 4시 광주 김대중컨벤션센터에서 추가 간담회를 열고, 다음 주 발의를 목표로 특별법 수정안을 검토할 예정이다.광주 홍행기 기자