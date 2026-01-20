메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

부천 은행건물서 불…48명 대피·인명피해 없어

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
강남주 기자
수정 2026-01-20 13:31
입력 2026-01-20 13:31
이미지 확대
서울신문DB
서울신문DB


경기 부천시의 한 은행건물에서 불이 나 은행 관계자 등이 대피하는 소동이 빚어졌다.

20일 부천소방서에 따르면 이날 오전 8시 57분쯤 부천 중동에 있는 5층짜리 은행건물 4층에서 불이 났다.

이 불로 건물이 상당 부분 탔으나 건물에 있던 은행 관계자 등 48명이 스스로 대피하면서 인명피해는 없었다.

이 건물은 은행과 증권사 등이 입점한 종합금융센터로 운영되고 있는 것으로 파악됐다.

소방 당국은 이날 오전 10시 3분쯤 대응 1단계를 발령하고, 소방관 90여명과 펌프차 등 장비 30여대를 투입해 이날 낮 12시 9분쯤 큰 불길을 잡았다.

부천시는 안전 안내 문자를 통해 “화재로 연기가 많이 발생하고 있다”며 “차량은 우회해 달라”고 당부했다.



소방 당국은 구체적인 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.

강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이번 화재로 인한 인명피해는 발생했나요?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기