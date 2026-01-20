‘삼양불닭로’ 생겼다…원주 삼양식품 공장 앞 1963m 명예도로명

이미지 확대 서울의 한 대형마트에 진열된 불닭볶음면. 2025.6.29 연합뉴스

강원 원주시는 삼양식품 원주공장이 있는 우산동 우산로에 명예도로명인 ‘삼양불닭로’를 부여했다고 20일 밝혔다.삼양불닭로 길이는 우산로1부터 우산로 264까지 총 1963m이다. 국내 최초의 라면인 ‘삼양라면’이 출시된 1963년을 기념하는 의미를 담았다.삼양불닭로는 원주시의 첫 명예도로다. 원주시는 삼양식품이 지역경제 활성화와 일자리 창출에 기여한 공로를 기리기 위해 지정했다. 명예도로명은 인물, 역사를 기리거나 기업 유치, 국제 교류를 위해 기존 도로명에 추가로 부여한다. 법정 주소에는 포함되지 않는다.1989년 설립된 삼양식품 원주공장은 라면과 스낵, 소스류 등을 만드는 삼양식품의 주력 생산라인이다. 삼양식품은 내년까지 780억원을 들여 원주공장에 지상 3층 1만9000㎡ 규모의 액상스프 전용 공장을 신·증축할 계획이다.삼양식품은 주력 상품 중 하나인 불닭볶음면이 전 세계에서 ‘K매운맛’ 열풍을 이끄는데 힘입어 이달 초 식품업계 최초로 ‘9억달러 수출탑’을 수상했다.원주시 관계자는 “명예도로명 부여가 삼양식품과의 상생 발전에 긍정적인 계기가 되길 기대한다”고 말했다.원주 김정호 기자