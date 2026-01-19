메뉴
‘만취 운전’ 사고 낸 현직 경찰관, CCTV 관제센터 신고로 덜미

임형주 기자
수정 2026-01-19 15:52
입력 2026-01-19 15:52

현직 경찰관 음주사고 CCTV관제센터 신고로 덜미
전남경찰청 소속 경위…직위해제·징계 절차 돌입

전남 무안경찰서 전경
현직 경찰관이 술을 마시고 자신의 차량으로 인도를 올라타는 사고를 냈다가 폐쇄회로(CC)TV 관제센터 신고로 붙잡혔다.

전남 무안경찰서는 음주운전 사고를 낸 혐의(도로교통법 위반)로 전남경찰청 소속 50대 A 경위를 불구속 입건했다고 19일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 경위는 지난 16일 0시 15분쯤 전남 무안군 삼향읍 한 도로에서 술에 취해 운전하다 인도로 올라타는 사고를 낸 혐의를 받고 있다.

그의 사고를 목격한 CCTV 관제센터가 경찰에 신고하면서 음주 운전 사실이 들통났다.



당시 A 경위는 면허 취소 수준의 혈중알코올농도가 측정된 것으로 알려졌다. 전남경찰청은 그를 직위해제하고 징계 절차를 진행할 계획이다.

임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
