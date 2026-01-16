당진 산란계 농장서 고병원성 AI…2만 7000마리 살처분

이미지 확대 충남 당진시 고대면 한 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 감염이 확진돼 방역 당국이 긴급 방역조치 중이다. 시 제공

충남 당진시 고대면 한 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 감염이 확진돼 방역 당국이 긴급 방역 조치에 들어갔다.16일 당진시에 따르면 전날 오후 한 산란계 농장에서 닭 폐사가 급증했다는 신고가 접수됐다.이 농장에서는 산란계 약 2만 7000마리를 사육 중이다.방역 당국은 충남 동물위생시험소 정밀 검사 결과를 거쳐 고병원성 H5형으로 확인했다.시는 초동대응팀을 투입해 해당 농장 출입을 통제하고, 방역대 내 가금 농가를 대상으로 긴급 예찰을 실시하고 있다.해당 농장에서는 산란계 2만 7000마리에 대한 살처분이 진행 중이다.발생 농장을 중심으로 반경 10km 이내에는 33개 가금 농장에서 약 134만 마리를 사육하고 있다.방역 당국은 산란계 관련 농장, 시설, 차량, 사람에 대해 24시간 동안 일시 이동중지 명령을 발령할 계획이다.시 관계자는 “철새 이동이 지속되는 시기인 만큼 가금 농가에서는 외부인·차량 출입 통제와 농장 내 소독 등 기본 방역 수칙을 철저히 준수해달라”고 당부했다.2025년 9월 이후 이번 겨울철 가금 농장에서는 총 34건의 조류인플루엔자가 발생했으며, 닭 21건, 오리 10건, 기타 가금 2건으로 집계됐다.당진 이종익 기자