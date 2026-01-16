당진 산란계 농장서 고병원성 AI…2만 7000마리 살처분

충남 당진시 고대면 한 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 감염이 확진돼 방역 당국이 긴급 방역 조치에 들어갔다.
16일 당진시에 따르면 전날 오후 한 산란계 농장에서 닭 폐사가 급증했다는 신고가 접수됐다.
이 농장에서는 산란계 약 2만 7000마리를 사육 중이다.
방역 당국은 충남 동물위생시험소 정밀 검사 결과를 거쳐 고병원성 H5형으로 확인했다.
시는 초동대응팀을 투입해 해당 농장 출입을 통제하고, 방역대 내 가금 농가를 대상으로 긴급 예찰을 실시하고 있다.
해당 농장에서는 산란계 2만 7000마리에 대한 살처분이 진행 중이다.
발생 농장을 중심으로 반경 10km 이내에는 33개 가금 농장에서 약 134만 마리를 사육하고 있다.
방역 당국은 산란계 관련 농장, 시설, 차량, 사람에 대해 24시간 동안 일시 이동중지 명령을 발령할 계획이다.
시 관계자는 “철새 이동이 지속되는 시기인 만큼 가금 농가에서는 외부인·차량 출입 통제와 농장 내 소독 등 기본 방역 수칙을 철저히 준수해달라”고 당부했다.
2025년 9월 이후 이번 겨울철 가금 농장에서는 총 34건의 조류인플루엔자가 발생했으며, 닭 21건, 오리 10건, 기타 가금 2건으로 집계됐다.
당진 이종익 기자
