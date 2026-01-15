메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

부천 금은방 여주인 살해 40대…범행 4시간 만에 서울서 검거

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
민경석 기자
민경석 기자
수정 2026-01-15 18:36
입력 2026-01-15 18:36

종로3가역 1번 출구서 검거

이미지 확대
경찰 이미지. 서울신문 DB
경찰 이미지. 서울신문 DB


경기 부천의 한 금은방에서 여주인을 살해하고 달아난 40대가 범행 4시간여 만에 붙잡혔다.

경기 부천원미경찰서는 살인 혐의로 A(40대)씨를 붙잡아 압송 중이라고 15일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 이날 오후 1시 1분쯤 경기 부천시 원미구에 있는 한 금은방에서 업주 B(여·54)씨에게 흉기를 휘둘러 살해한 혐의를 받고 있다. B씨는 가슴 등을 크게 다쳐 심정지 상태로 인근 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.

B씨 남편은 경찰에 “아내로부터 전화가 왔는데 아무런 말 없이 끊겨서 금은방에 와보니 아내가 흉기에 찔려 쓰러져 있다”고 신고한 것으로 알려졌다.

경찰은 현장 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 용의자를 특정한 뒤 서울경찰청, 종로경찰서와의 공조로 이날 오후 5시 34분쯤 경인국철 1호선 종로3가역 1번 출구에서 A씨를 붙잡았다.

경찰은 A씨를 상대로 범행 동기와 구체적인 사건 경위를 조사할 방침이다. 경찰 관계자는 “A씨를 부천으로 압송해 조사한 뒤 구속영장 신청 등을 검토할 것”이라고 말했다.

부천 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
범인은 범행 후 몇 시간 만에 체포되었는가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기