부천 금은방 여주인 살해 40대…범행 4시간 만에 서울서 검거

경기 부천의 한 금은방에서 여주인을 살해하고 달아난 40대가 범행 4시간여 만에 붙잡혔다.경기 부천원미경찰서는 살인 혐의로 A(40대)씨를 붙잡아 압송 중이라고 15일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 이날 오후 1시 1분쯤 경기 부천시 원미구에 있는 한 금은방에서 업주 B(여·54)씨에게 흉기를 휘둘러 살해한 혐의를 받고 있다. B씨는 가슴 등을 크게 다쳐 심정지 상태로 인근 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.B씨 남편은 경찰에 “아내로부터 전화가 왔는데 아무런 말 없이 끊겨서 금은방에 와보니 아내가 흉기에 찔려 쓰러져 있다”고 신고한 것으로 알려졌다.경찰은 현장 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 용의자를 특정한 뒤 서울경찰청, 종로경찰서와의 공조로 이날 오후 5시 34분쯤 경인국철 1호선 종로3가역 1번 출구에서 A씨를 붙잡았다.경찰은 A씨를 상대로 범행 동기와 구체적인 사건 경위를 조사할 방침이다. 경찰 관계자는 “A씨를 부천으로 압송해 조사한 뒤 구속영장 신청 등을 검토할 것”이라고 말했다.부천 민경석 기자