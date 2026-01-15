경북도·포항시, 이차전지 기업과 맞손…“염폐수 처리 기술개발 협력”

이미지 확대 이차전지 염폐수 처리 기술개발 업무협약. 포항시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도와 포항시가 이차전지 기업과 손을 잡고 염폐수 처리 기술개발에 나선다.15일 도와 시는 포항시청에서 이차전지 기업들과 염폐수 처리를 위한 기술개발 공모사업에 대비한 ‘이차전지 염폐수 처리 기술개발 공동협력 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.이차전지 산업이 급격히 성장하면서 고농도 염폐수 처리는 기업의 지속 성장 가능성과 직결되는 시급한 과제로 떠올랐다. 이에 기후에너지환경부는 관련 기술 확보를 위해 5년간 총 475억원 규모의 국가 기술개발 공모사업을 추진 중이다.공모 사업을 통해 이차전지 염폐수 무방류 공정, 이차전지 염폐수 공공처리 등 기술개발에 나설 예정이다.협약을 통해 관련 기업들과 국가 공모사업에 공동 대응하고, 향후 기술개발 연구과제 수행과 기술 실증을 위한 시험부지 및 인프라 제공, 현장 적용 및 정책 연계 등에 긴밀히 협력할 계획이다.이차전지 염폐수는 고염분·고농도 특성으로 공공 처리가 어려워 현재 기업별로 개별 처리시설을 설치해 대응하고 있다. 다만 환경 규제 강화와 산업용 전기요금 부담 등으로 장기적인 원가 경쟁에 영향을 미치는 실정이다.이상엽 포항시 일자리경제국장은 “협약을 통해 이차전지 염폐수 처리를 위한 기술개발과 실증 연계에 필요한 행정적 협조를 이어가겠다”며 “포항 이차전지 특화단지의 지속가능한 성장과 글로벌 경쟁력 강화를 뒷받침할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자