주택·트럭 화재 초기 진압… 경북소방관 두 명, 신속 대응으로 인명 피해 막았다

이미지 확대 고속도로 트럭 화재. 경북소방본부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북소방본부 소속 소방관이 특유의 눈썰미와 신속한 대응으로 화재를 조기 진압했다.15일 경북소방본부에 따르면 119종합상황실 소속 신형식 정보기획팀장은 휴무일이던 지난 1일 오후 7시 40분쯤, 모친 병원 진료를 위해 이동하던 중 예천군 용문면 구계리 인근에서 발생한 주택 화재를 발견했다.신 팀장은 즉시 차량을 돌려 현장으로 이동해 화목난로에서 시작된 불길이 주택으로 번지고 있는 긴박한 상황임을 파악했다. 그는 바로 차량에 비치된 소화기를 활용해 초기 진압에 나섰고, 불길이 완전히 잡히지 않자 즉시 119에 신고한 뒤 인근 수돗물을 이용해 추가 확산을 저지했다.당시 주택 거주자는 약물 복용 후 깊은 잠에 들어 화재 발생 사실을 인지하지 못해 자칫 인명피해로 이어질 수 있었다.신 팀장은 “재난은 언제 어디서든 발생할 수 있다는 경각심으로 일상에서도 현장을 살피는 것이 소방관의 기본자세”라며 “주민의 소중한 생명을 지킬 수 있어 소방관으로서 큰 보람을 느낀다”고 말했다.또한 경북소방본부 재난 대응과 소속 김일현 소방위와 박상훈 소방교는 지난 7일 오후 3시 40분쯤 업무 운행 중 안동시 일직면 중앙고속도로 갓길에 정차된 트럭에서 화재가 발생한 것을 발견했다.두 사람은 즉시 차량을 정차한 후 소화기를 들고 현장으로 달려가며 119에 신고했고, 초기 진압 후 2차 사고 예방을 위한 교통 안전조치도 병행했다. 이들은 “화재 초기에 소화기 1대는 소방차 1대의 역할을 한다”며 “차량용 소화기는 선택이 아닌 필수”라고 강조했다.박성열 경북소방본부장은 “소방관의 사명감과 현장 대응 역량이 일상에서도 어떻게 발휘되는지를 보여주는 모범적인 사례”라며 “앞으로도 도민의 생명과 안전을 지키기 위해 빈틈없는 대응체계를 유지해 나가겠다”고 했다.안동 김형엽 기자