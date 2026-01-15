‘긴급차량 우선신호제어시스템’ 구급 이송 3분 이상 단축했다

이미지 확대 긴급차량 우선신호제어시스템. 전북소방본부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전북특별자치도소방본부가 현대판 ‘모세의 기적’으로 불리는 ‘긴급차량 우선신호제어시스템’을 도입한 이후 골든타임 확보에 뚜렷한 효과가 있는 것으로 나타났다.전북소방본부는 지난해 전북에서 총 1332건의 긴급출동에 ‘긴급차량 우선신호제어시스템’을 활용했다고 15일 밝혔다.전북소방본부가 구급차 병원 이송 단계 출동 490건을 대상으로 효과를 분석한 결과, 시스템 활용으로 평균 3분 28초의 이송 시간이 줄어든 것으로 확인됐다.특히 출퇴근 시간대처럼 교통량이 집중되는 혼잡 시간에는 평균 5분 20초까지 단축됐다.‘긴급차량 우선신호제어시스템’은 지능형 교통체계시스템(ITS) 사업을 일환으로 구축된 교통 연계 재난 대응 시스템이다.심정지 환자 이송이나 긴급한 화재·구조 출동 상황에서 소방차량이 교차로에 접근하면 신호를 녹색으로 자동 제어해 신속한 통행을 지원한다.전북에서는 전주, 군산, 익산, 정읍 4개 시에 도입돼 단계적으로 운영되고 있다.이오숙 본부장은 “긴급차량 우선신호제어시스템은 단순한 교통 편의가 아니라 도민의 생명과 직결된 핵심 재난 대응 수단”이라며 “관계기관과 협력해 적용 범위를 지속 확대하는 등 도민이 체감할 수 있는 재난 대응 체계를 만들겠다”고 말했다.설정욱 기자