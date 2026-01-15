메뉴
현장 도착 2분 57초 단축… 울산 긴급차량 우선신호체계 도입

박정훈 기자
박정훈 기자
수정 2026-01-15 12:57
입력 2026-01-15 12:26
닥터119. 서울신문DB
닥터119. 서울신문DB


긴급차량 우선 신호체계가 올해부터 울산에 도입된다.

울산소방본부는 소방차와 구급차 등 긴급차량의 신속한 출동을 돕기 위한 ‘긴급차량 우선 신호체계’를 올해부터 전면 시행한다고 15일 밝혔다.

이 체계는 긴급차량이 정차 없이 교차로를 통과할 수 있도록 출동 경로에 있는 교차로 신호를 일시적으로 제어하는 방식이다.

적용 대상은 울산 전역의 1803개 교차로다. 적용 차량은 소방 펌프차, 구조차, 구급차 등 긴급차량 94대다.

울산소방본부가 지난달 초 외부 전문업체와 합동으로 신호체계 시행 예상 효과를 분석한 결과, 교차로 통행 시간은 평균 2분 57초 단축되고 평균 운행 속도는 시속 22.8㎞ 빨라지는 것으로 나타났다. 이어 2주간 시범 운영을 거쳐 이달부터 전면 도입했다.

울산소방본부 관계자는 “재난 현장 도착시간을 획기적으로 단축해 신속한 초기대응으로 인명 및 재산 피해 방지에 크게 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

울산 박정훈 기자
