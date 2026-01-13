광주 동구 임산부·영유아 가정 전용 ‘맘택시’, 이용자 증가세

정책 시행 3년차 맞아 이용자·운행 모두 증가

출산·육아 가정 대표 이동지원 정책 자리매김

이미지 확대 광주 동구가 임산부·영유아 가정의 이동 불편을 해소하기 시행하고 있는 ‘맘택시 교통비 지원사업’이 성과를 내고 있다. 광주광역시 동구 제공

광주 동구는 ‘동구 맘택시 교통비 지원 사업’이 시행 3년 차를 맞아 이용자 수와 운행 건수가 모두 꾸준히 증가, 출산·육아 가정을 위한 대표적인 이동 지원 정책으로 자리매김했다고 13일 밝혔다.동구에 따르면 맘택시 이용자는 지난 2024년 약 900명에서 2025년 1100여 명으로 20% 이상 늘었다. 같은 기간 운행 건수도 2400여 건에서 2600여 건으로 증가하는 등 실질적인 수요 확대가 확인됐다.이용자 데이터를 분석한 결과, 임신 기간 정기검진뿐 아니라 출산 이후 영유아 예방접종과 각종 검진 등으로 이어지는 등 일회성 이용이 아닌 반복·지속적인 이용이 뚜렷하게 늘어난 것으로 나타났다.동구 관계자는 “임신 후기와 출산 직후처럼 이동이 특히 어려운 시기에 맘택시가 실질적인 도움을 주고 있다는 방증”이라고 설명했다.만족도 조사에서도 긍정 평가가 두드러졌다. ‘의료 목적 이동에 도움이 되었다’는 응답 비율은 2024년 86.9%에서 2025년 91.8%로 크게 상승했다.맘택시 이용자들은 “아이를 키우다 보면 거의 매주 병원을 가게 되는데 맘택시 지원 덕분에 교통비 부담을 덜 수 있었다”, “몸이 불편하거나 배가 불러올수록 맘택시의 소중함을 더 느끼게 된다”는 소감을 전했다.동구 관계자는 “맘택시는 단순한 교통 지원을 넘어 출산 가정의 일상에 자연스럽게 스며든 이동지원 정책”이라면서 “3년간의 운영 경험을 바탕으로 더욱 안정적이고 체감도 높은 서비스가 제공될 수 있도록 지속적으로 보완·발전시켜 나가겠다”고 말했다.한편, 맘택시는 임산부·영유아 가정의 이동 불편함을 해소하기 위해 의료목적으로 외출 시 택시 요금을 지원해주는 사업이다. 동구에 거주하는 임산부와 영유아 가정(0~24개월)이라면 누구든지 보건소나 주소지 동 행정복지센터를 방문하거나 온라인 신청(정부24) 후 이용할 수 있다.광주 홍행기 기자