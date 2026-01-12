충주시 폴란드에 어린이 전문 택견클럽 개관

이미지 확대 폴란드 초등학교 학생들이 택견을 배우고 있다. 충주시 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충주시는 폴란드 그단스크에 어린이를 대상으로 한 전문 택견클럽이 문을 연다고 12일 밝혔다.이번 클럽은 그단스크 제65초등학교에서 다음 달부터 운영될 예정이다.클럽 지도자는 야첵 스템핀스키(53) 씨가 맡는다. 야첵 씨는 ITF(국제태권도연맹) 사범 출신으로, 2024년 변승진 사범(54)이 지도하는 그단스크 택견전수관에서 수련을 시작했다. 지난해에는 세계택견대회에 폴란드 대표로 출전했다.시는 2019년 변 사범을 택견 해외 홍보대사로 위촉한 이후, 유럽 전역에서 택견 홍보와 전승 활동을 활발히 이어오고 있다.2024년 그단스크에 첫 택견전수관을 개관했고, 지난해에는 포르투갈 곤도마르시에 두 번째 전수관을 마련했다. 그동안 현지에서는 시민 대상 택견 교실, 노인 교실, 학교 체육수업 등 다양한 프로그램이 운영됐다. 어린이만을 대상으로 한 전문 클럽은 이번이 처음이다.변 사범은 “그동안 여러 국가 학교에서 학생들을 지도해 이제는 택견이 단순 무예를 넘어 ‘전인교육 모델’로 인식되고 있다”며 “올해 유럽 각국에서 어린이 대상 교육 프로그램을 확대할 계획”이라고 말했다.시 관계자는 “어린이 전문 택견클럽 개설은 해외 전승을 위한 매우 의미 있는 성과”라며 “해외 교육 현장과의 협력을 강화해 택견이 세계 속의 생활 무예이자 교육 콘텐츠로 자리 잡을 수 있도록 하겠다”고 전했다.충주 남인우 기자