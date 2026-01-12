“소문내지 마라”… 사립고 이사장 친인척 교사, 기간제 교사 성폭행 의혹

사립 이사장 친인척 50대 교사 입건

저녁 자리 불러 내 술 먹인 뒤 범행

2024년에는 다른 기간제 교사 추행

이미지 확대 여성연대 등 울산시민단체는 12일 오전 울산시교육청 프레스센터에서 ‘사립학교 교사 성폭력 사건 가해 교사 강력한 처벌 촉구’ 기자회견을 개최했다. 울산여성연대 제공

울산의 한 사립고등학교 재단 이사장 친인척인 50대 교사가 기간제 여교사를 성폭행·추행했다는 의혹이 제기돼 경찰에서 수사를 하고 있다.12일 울산경찰과 울산여성연대 등에 따르면 울산의 사립고등학교 교사인 A씨는 지난해 9월 19일 기간제 교사 B씨를 저녁 식사자리에 불러 술을 마신 뒤 성폭행한 혐의(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법)로 입건돼 경찰의 조사를 받고 있다.A씨는 이 학교 재단 이사장의 친인척인 것으로 알려졌다. 당시 교장 C씨도 식사자리에 함께 있다가 중간에 자리를 뜬 것으로 전해졌다.A씨는 또 2024년 12월부터 지난해 1월 사이에 또 다른 기간제교사를 4차례 추행한 혐의로 지난 12월 고소를 당한 사실도 드러났다.이와 관련, 여성연대 등 울산시민단체는 이날 울산시교육청 프레스센터에서 기자회견을 열고 “사건 발생 3개월이 지나도록 가해자에 대한 처벌이 제대로 이뤄지지 않고 있다”며 신속한 처벌을 요구했다. 이들은 “사건 발생 직후 피해자가 경찰에 신고하고 학교 측에 피해 사실을 알렸으나 ‘소문내지 마라’, ‘여자 중에 이런 일 안 당하고 사는 사람 없다’라는 등 2차 가해를 입혔다”고 주장했다. 이들은 성폭력 가해 교원의 즉각 파면과 가해자의 교육계 복귀 원천 차단, 조직문화 전면 개혁 등을 요구했다.경찰은 A씨를 성폭행 혐의로 입건하고 CCTV와 국립과학수사연구원 조사 등을 거쳐 구속영장을 신청하는 방안을 검토 중이다. 앞서 학교 측은 지난 11월 1일 A씨에 대해 직위해제 조치를 했다. B씨는 병가 중이다.울산 박정훈 기자