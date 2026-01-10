경북 의성서 산불, 소방 대응 2단계 발령…인근 주민 대피

윤호중 행안장관 “가용 자원 총동원” 지시

이철우 경북지사도 현장서 산불 진화 지휘

이미지 확대 의성군서 산불 발생 10일 오후 3시 14분께 경북 의성군 의성읍 비봉리 산에서 불이 났다. 연합뉴스

이미지 확대 경북 의성서 산불 10일 오후 3시 15분께 경북 의성군 의성읍 비봉리 산에서 불이 나서 연기가 읍내로 확산되고 있다. 2026.1.10 . 연합뉴스

경북 의성의 한 야산에서 불이 나 소방 당국이 ‘대응 2단계’를 발령하는 등 총력 진화에 나섰다. 지난해 봄 역대 최대 규모의 산불이 덮친 지 1년도 채 되지 않은 가운데 또다시 산불이 나면서 인근 주민들에게는 대피 명령도 내려졌다.10일 산림 당국 등에 따르면 이날 오후 3시 14분쯤 경북 의성군 의성읍 비봉리의 해발 150m 야산 정상에서 연기가 올라온다는 신고가 119에 접수됐다.소방 당국은 신고 접수 22분 만에 대응 1단계를 발령했으나, 현장에 초속 6m가 넘는 강풍이 불면서 산불 확산 우려가 커지자 5분 만인 3시 41분 대응 2단계로 격상했다. 대응 2단계 발령 시 관할 소방서와 인접 소방서의 소방력이 총동원된다.이와 함께 관계 당국은 헬기 13대와 차량 51대, 인력 315명 등을 현장에 긴급 투입해 진화 작업을 벌이고 있다. 다만, 강한 바람으로 일부 헬기의 이륙이 어려운 데다, 해가 지고 나면 투입이 더욱 어려울 것으로 보인다.이날 오후 4시 30분 기준 산불 영향 구역은 약 59㏊이며, 화선은 약 3.39㎞다. 산불은 민가가 아닌 안동시 길안면 일대로 향하고 있는 것으로 알려졌다.의성군은 산불 확산이 우려되자 의성읍 오로리와 팔성리, 비봉리 주민들에게 각 마을회관으로 대피하라는 긴급 재난문자를 보냈다. 안동시도 재난문자를 통해 길안면 일대 주민에게 안전 유의를 당부했다.산불이 나자 윤호중 행정안전부 장관은 상황판단회의를 열고 “산림청과 소방청, 경상북도, 의성군 등에서는 가용할 수 있는 모든 장비와 인력을 신속히 투입해 산불 조기 진화에 총력을 기울이라”고 지시했다. 이철우 경북지사도 의성읍 비봉리 현장에서 직접 산불 진화지휘를 하고 있다. 이 지사는 “산불이 확산 도지 않게 신속히 진화해야 한다”며 “특히, 인명피해가 발생하지 않도록 만전을 기하라”고 말했다.의성 민경석 기자