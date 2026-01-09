대구 군부대 이전 ‘본궤도’… 상반기 국방부 협의 요청출

하반기 합의각서안 마련해 국방부에 승인 건의

이미지 확대 대구시청 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대구시는 올해 상반기 중으로 군부대 이전을 위한 ‘이전협의요청서’를 국방부에 제출할 계획이다.하반기에는 합의각서(안)를 마련해 국방부에 승인을 건의할 예정이다.대구시 군사시설이전정책과는 9일 시청 산격청사에서 열린 ‘2026년 주요 업무계획 보고회’에서 이같이 밝혔다.시 군사시설이전정책과는 또 도심 군부대 이전 후 남겨질 터 개발 계획 수립에도 본격 착수한다.이를 위해 국방부와 협의해 상호 수용할 수 있는 기부시설을 결정하는 등 사업성을 강화하는 데 집중한다.시는 육군 제2작전사령부 등 5개 군부대를 시 외곽인 군위군 일대로 통합 이전하는 사업을 추진 중이다.사업자가 시설물을 군에 기부한 대가로 주둔지를 양도받아 개발하는 기부 대 양여 방식으로 진행된다.한편 이날 주요 업무계획 보고회에서 도시주택국은 제2국가산업단지, 제2수성알파시티 조성 등을 위해 개발제한구역 해제를 추진하는 등 지역 성장 기반 마련에 집중할 계획이라고 발표했다.또 대구도시개발공사는 대구대공원 조성사업, 제2수성알파시티 개발사업 등 핵심 현안을 성공적으로 추진할 계획이라고 밝혔다.대구 김상화 기자