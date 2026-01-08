개항 코 앞인데 배후단지 없는 새만금항

민자유치 어려워 배후부지 조성 못해

재정사업으로 전환해 우선 조성해야

이미지 확대 새만금항 조감도. 새만금개발청 제공

새만금항이 올 하반기 개항을 앞두고 있으나 배후부지가 조성되지 않아 원활한 기능 수행에 차질이 우려된다.8일 전북자치도에 따르면 새만금 방조제 외측 해역에 건설 중인 새만금항 9선석 가운데 5만t급 2선석을 올해 안에 우선 개항할 계획이다. 2040년까지 총사업비 3조 2476억원이 투입되는 방파제 공사는 2016년 완료됐다.그러나 항만기능을 보조하는 배후부지가 451만㎡가 매립조차 되지 않아 물류 중심 항만 기능에 한계가 있을 것으로 예상된다.특히, 배후부지는 새만금종합개발계획에 민자로 건설토록 돼있으나 신항만은 사업성을 담보할 수 없어 사업 추진이 난항을 겪고 있다. 5000억원으로 추정되는 사업비를 흑자 운영이 확실하지 않은 배후부지 조성에 나설 기업을 찾기가 사실상 어려운 상황이다.이 때문에 새만금신항의 배후부지를 국가 재정사업으로 전환해야 한다는 여론이 높다. 전북도는 항만공사가 없는 항구는 국가재정 100%로 배후단지를 개발한다는 ‘항만 배후단지개발 종합계획의 투자 재원 분담 기준’도 제시하며 국비 투입을 촉구하고 있다.더구나 새만금신항은 항만의 행정적 지원기관인 세관, 출입국관리소, 검역소, 해양수산청 설치 계획조차 없는 실정이다. 이들 기관이 들어서려면 비즈니스센터를 건설해야 하지만 배후단지 건립에 묶여 계획을 수립하지 못하고 있다.전북도 관계자는 “최근 새만금지구에는 이차전지 관련 업체 등 기업 유치가 활기를 띠고 있어 새만금신항 배후부지 건설이 시급해졌다”면서 “새만금신항 배후부지 건설사업은 민자 유치가 어려운 만큼 국가경쟁력 강화 차원에서 시급히 재정사업으로 전환해야 한다”고 강조했다.전주 임송학 기자