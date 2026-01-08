메뉴
“산책 중 화살이 날아와 꽂혔다” 신고… 경찰, 용의자 2명 추적

남인우 기자
남인우 기자
수정 2026-01-08 13:14
입력 2026-01-08 13:09
강아지와 산책하던 여성 주변으로 화살이 날아와 경찰이 수사에 착수했다.

8일 청원경찰서에 따르면 지난 7일 오후 11시 40분쯤 50대 여성 A씨가 “누군가 화살을 쏜 것 같다. 이상한 소리가 들려 봤더니 옆에 화살이 꽂혀있다”고 경찰에 신고했다.

A씨는 당시 상당구 청소년광장 주변을 강아지와 산책 중이었다. 화살은 강아지로부터 1.5m, A씨로부터 2.5m 거리의 광장 화단에 꽂힌 것으로 알려졌다.

화살은 80㎝ 길이로 쇠 재질로 된 화살촉이 달린 것으로 전해졌다. 시중에 판매되는 화살에는 일련번호 등이 있는데 이 화살에는 없는 것으로 확인됐다. 경찰은 인근 CCTV에 남성 2명이 약 70m 거리에서 활로 추정되는 물체로 화살을 쏘는 모습이 찍힌 것을 확인하고 이들을 추적 중이다.



경찰 관계자는 “수사 중인 사안이라 정확한 내용은 확인해 줄 수 없다”고 말했다.

청주 남인우 기자
