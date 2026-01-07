보이지 않는 경고, 하수 속 항생제 내성균 분포… 여름이 더 위험하다

경북도 보건환경연구원 분석 결과

이미지 확대 경북도 보건환경연구원 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도 보건환경연구원은 항생제 내성균 현황을 감시하기 위해 도내 8개 지역 하수처리장의 유입수를 대상으로 유전자 정밀 분석을 했다고 7일 밝혔다.그 결과 항생제 내성균의 분포 특성이 계절적으로 차이가 있는 것으로 나타났다.여름철에는 미생물 군집의 생육 환경이 상대적으로 안정화하면서 봄철과 비교해 항생제 내성 유전자의 확산 잠재력이 높아진 것으로 분석됐다.연구원은 지난해 3월과 7월 각각 4주간 뜬 물을 시료를 대상으로 조사한 결과 항생제 내성균 62종, 항생제 내성 유전자 265종이 존재하는 것을 확인했다.또 지역별 공통으로 확인된 항생제 내성균과 내성 유전자 비율은 전체의 70% 수준인 것으로 나타났다.항생제 내성균 가운데 시트로박터, 대장균, 폐렴간균이 상대적으로 검출 빈도가 높았다.항생제 내성 유전자는 베타락탐, 아미노글리코사이드 계열이 높은 비중을 차지했다.이번 연구는 지역사회의 항생제 내성균 발생 추이를 선제적으로 파악하기 위한 것으로 기존 환자·의료기관 중심의 감시체계를 보완한 국가 하수 기반 감염병 감시체계 구축·운영 사업의 하나로 수행됐다.이창일 감염병연구부장은 “하수 중 항생제 내성균 감시는 지역사회 항생제 사용 현황과 내성 수준을 간접적으로 반영하는 중요한 지표다”며 “이번 연구 결과는 지역사회 항생제 내성균에 대한 선제 대응 전략을 수립하는 데 기초자료로 활용할 예정이다”고 말했다.안동 김상화 기자