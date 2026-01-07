부산교육청, 에코델타시티에 지역 첫 장애·비장애 통합 유치원 개원

이미지 확대 부산시교육청 전경. 부산시교육청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시교육청은 오는 3월 강서구 에코델타시티에 지역 첫 장애·비장애 통합 유치원인 공립 새결유치원을 개원한다고 7일 밝혔다.그동안 공립유치원에 특수학급을 신·증설한 사례는 있었지만, 통합 유치원을 개원하는 것은 이번이 처음이다. 시교육청은 편견과 차별 없는 교육을 실현하기 위해 장애 유아와 비장애 유아가 일과 전반을 함께하는 통합유치원을 개원하기로 했다.새결유치원은 조기 통합교육을 통해 장애 유아의 사회적 적응력과 자립 역량을 높이고, 모든 유아에게 균등한 교육 기회를 보장하면서 상호 존중과 공감의 가치를 자연스럽게 형성하는 것을 목적으로 운영한다.3~5세 일반 7개 학급과 특수 6개 학급을 편성할 예정으로, 특수학급을 1, 2개만 둔 대다수 유치원과 달리 대규모로 운영하면서 장애 유아의 개별화 교육 지원과 더불어 통합교육이 한층 더 강화될 것으로 시교육청은 기대한다.새결유치원에는 유아의 특성을 고려한 감각운동실, 심리안정실 등 다양한 시설을 구비하고, 통학 차량도 운영해 등·하원 편의성을 높일 예정이다. 일반교사와 특수교사는 전일제 협력 교수 방식으로 학급을 운영하고, 함께 배치되는 특수교육실무원의 지원으로 유아 발달에 적합한 놀이, 일상생활, 활동 등을 하면서 다양한 경험을 하도록 교육과정을 운영한다.부산시교육청 관계자는 “새결유치원은 유아 통합교육의 선도 모델로, 지역사회 전반에 포용적 교육문화를 확산하는 데 큰 역할을 할 것”이라며 “앞으로도 장애·비장애 유아가 자연스럽게 놀며 배우는 교육환경을 조성하기 위해 더욱 노력하겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자