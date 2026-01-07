90년 만에 개방 ‘범어사 정수장 숲’ 휴식 공간으로 재탄생

부산시는 출입 금지 구역이었던 금정구 범어사 정수장 일원에 ‘범어숲’을 조성해 7일부터 개방한다고 밝혔다.
정수장이 있어 90여년 간 출입이 제한됐던 이곳이 시민의 거점 휴양공간이자 새로운 소통·교류 공간으로 새단장해 문을 연 것이다.
주요 시설은 용성계곡과 편백 사이 평상, 미끄럼틀과 경사 오르기 등이 있는 놀이마당, 테이블과 벤치 등을 설치한 휴게공간, 지역 주민의 요청으로 만든 황톳길 등이 있다.
범어숲은 15분도 시 정책공모사업인 범어사 정수장 일원 복합문화공간 조성사업의 기반 시설로 조성됐다. 복합문화공간 조성사업은 올해 말 준공할 예정이지만, 지난해 말 정비가 완료된 범어숲은 지역 주민의 요청을 반영해 우선 개방하기로 했다.
시는 범어사 정수장 주변 유휴부지와 창고 등을 활용해 산림교육에 특화된 어린이 문화공간을 조성하는 등 자연과 문화가 어우러진 복합문화공간을 만들 계획이다.
한편, 시는 15분 도시 정책공모를 통해 2022년 10개 자치구에 15개 과제를 발굴해 추진 중이며, 내년까지 단계별로 준공할 예정이다. 정책 공모사업이 완료되면 생활 복합거점이 추가되고, 시설 간 접근성이 향상돼 생활권 전반이 개선될 것으로 기대된다.
부산시 관계자는 “시민 소통·교류 공간이자 다양한 콘텐츠를 품은 범어숲이 따뜻한 공동체를 회복하고 활성화하는 데 이바지할 것으로 기대한다”라고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
