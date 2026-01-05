논산서 중학교 배정 ‘오류’ 254명 재배정…교육청 “깊은 사과”

이미지 확대 논산계룡교육지원청 홈페이지에 게시된 사과문.

충남 논산의 중학교 신입생 배정 과정에서 전산 오류로 학생 254명에 대한 재배정 추첨이 진행됐다.5일 충남교육청에 따르면 논산계룡교육지원청은 지난달 29일 14개 초등학교 1264명을 대상으로 중학교 배정 추첨을 했다.그러나 이 과정에서 직원이 논산여중(150명)과 쌘뽈여중(104명)의 배정 인원을 바꿔 입력해 46명의 학생이 학교를 제대로 배정받지 못하는 상황이 발생했다.뒤늦게 사실을 알게된 논산교육지원청은 지난달 31일 학부모들에게 안내 문자를 전송한 뒤 254명을 대상으로 재추첨을 실시했다.논산교육지원청은 2일부터 홈페이지에 사과문을 올려 “중학교 재배정으로 불편과 혼란을 겪으신 학생과 학부모님들께 깊은 사과의 말씀을 드린다”며 “이 같은 일이 재발하지 않도록 배정 절차 전반을 면밀히 점검하고, 보다 책임 있는 행정을 추진하겠다”고 밝혔다.일부 학부모와 학생들 사이에서는 불만 섞인 목소리가 나오고 있다.도교육청 관계자는 “학교 배정 결과가 바뀐 학생과 학부모들의 항의가 이어지고 있다”며 “당시 상황을 자세히 설명하고 논산교육지원청 홈페이지에 사과문도 게시했다”고 말했다.논산 이종익 기자