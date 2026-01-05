부산시, 고용노동주 일·생활 균형지수 평가서 특·광역시 1위

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제

부산시는 고용노동부가 발표한 ‘2024 일·생활 균형 지수’에서 전국 2위, 특별·광역시 중 1위를 차지했다고 5일 밝혔다.일·생활 균형지수는 고용노동부가 전국 17개 광역자치단체를 대상으로 일, 생활, 제도, 지자체 관심도 등 5개 영역에서 25개 지표를 토대로 분석해 2018년부터 발표하고 있다.이번 조사에서 부산의 일·생활 균형 점수는 73점으로, 전남 75.6점에 이어 전국에서 두 번째로 높았다. 전년보다 7.7점 상승한 것이며, 전년 대비 최대 상승 폭이다.지난해 전국 15위에 머물렀던 일 영역에서 올해 1위를 차지하면서 일·생활 균형지수가 오른 것으로 분석된다. 지역 기업의 초과 근무 시간이 줄고, 유연근무제 활성화와 휴가 사용 일수가 증가하는 등 관련 지표가 개선된 덕이다.생활과 제도, 지자체 관심도 영역에서 부산은 모두 중위권(6위~12위) 성적을 거뒀다. 정부 인증 가사서비스 활성화 가점 영역에서는 만점을 획득했다. 정부 인증 가사서비스 활성화는 가사 근로자 고용을 위한 지원 사업 등을 평가한 것이다.시는 2018년 일·생활 균형 지원 조례를 제정하고, 시청 내 전담 조직과 지원센터를 설치하는 등 일·생활 균형 문화를 확산하기 위해 노력했다. 지난해에는 기업 내 일·생활 균형 문화를 정착하기 위해 맞춤형 상담, 가족 친화 직장문화 조성 기업 장려, 워라밸 우수 기업 선정 등 사업을 추진했다.올해도 소규모 기업이 많은 지역 특성에 맞춰 산업단지 등 중소기업 밀집 지역을 중심으로 일·생활 균형 지원 제도를 소개하는 찾아가는 설명회를 개최하고, 가족 친화 인증기업 확대를 위한 맞춤 상담을 확대한다. 가족 친화 인증기업 임직원에게는 재무 상담, 관광·문화시설 할인 혜택 등을 제공한다.부산시 관계자는 “앞으로도 시민이 체감할 수 있도록 일·생활 균형과 관련한 제도, 정책 개선에 힘쓰겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자