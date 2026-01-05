정일선 광주은행장, 취임 첫 행보는 ‘현장’

“상생 금융으로 지역 경제 견인”

이미지 확대 정일선 신임 광주은행장이 지난 2일 취임식 직후 첫 공식 일정으로 지역 우량 중소기업 산업 현장 방문 등으로 본격적인 현장 경영 행보에 나섰다. 광주은행 제공

정일선 광주은행장이 취임 후 첫 공식 행보로 산업 현장을 직접 찾아 기업과 소상공인의 목소리를 청취하며 ‘현장 중심 경영’의 신호탄을 쐈다.광주은행은 5일, 정 행장이 취임 직후 지역 경제의 뿌리인 제조 현장과 금융 소외 계층을 잇달아 방문했다고 밝혔다.정 행장은 최근 취임식을 마친 뒤 첫 일정으로 하남산업단지에 위치한 글로벌 자동차 부품 기업 ‘호원’을 찾았다. 그는 제조 현장을 직접 둘러보며 운영 상황을 점검하고, 종사자들과 함께 지역 경제 활성화를 위한 실질적인 방안을 논의했다.이어 현장 행보는 금융 사각지대와 민생 현장으로 확대됐다. 오후에는 광주은행 외국인금융센터를 방문해 광주시 및 외국인 지원 기관 관계자들과 합동 차담회를 가졌다. 이 자리에서는 외국인 주민의 안정적인 정착에 필요한 금융 서비스 제도 개선과 현장의 불편 사항 등에 대한 심도 있는 의견 교환이 이뤄졌다.또한, 정 행장은 광주 동구에 위치한 포용금융센터를 찾아 소상공인 대표자들을 만났다. 참석자들은 고금리·고물가 장기화에 따른 경영상의 어려움을 호소하며, 대출 이자 부담 완화와 맞춤형 금융 지원 확대 등 현장의 절실한 요구사항을 전달했다.정일선 행장은 “지역 기업과 소상공인이 성장해야 지역 경제도 함께 살아난다”며 “현장의 생생한 목소리를 은행 정책과 상품에 적극 반영해, 지역과 동반 성장하는 상생 금융을 지속적으로 실천하겠다”고 강조했다.광주 서미애 기자