부산·경남 행정통합 속도 붙나…찬성 20%p 올라 53.6%

부산·경남 행정통합에 시·도민 절반 이상이 찬성한다는 조사 결과가 나왔다. 2년 전 여론조사 때보다 행정통합에 대한 인지, 찬성 비율 모두 상승해 부산·경남 통합이 탄력을 받을지 주목된다.5일 부산·경남 행정통합 공론화위원회에 따르면 지난 12월 23~29일 시·도민 4007명(부산 2018명, 경남 2029명)을 대상으로 실시한 여론조사에서 53.7%가행정통합에 찬성(필요)한다고 답했다. 찬성 비율은 부산이 55.6%로 경남의 51.7%보다 높았다. 행정통합에 반대(불필요)한다는 의견은 29.2%였다. 나머지 17.2%는 모름 또는 응답 거절이었다.특히, 부산·경남 행정통합에 찬성한다는 의견이 앞선 조사보다 17.55% 높게 나타나 주목받는다. 행정통합 여론조사는 2023년 6월과 지난해 9월에도 실시했는데, 찬성 비율은 각 35.6%와 36.1%였다.행정통합에 관한 인지율도 55.8%로 과반을 넘어섰다. 앞선 조사에서 행정통합이 무엇인지 알고 있다는 응답은 30.6%, 35.7%에 그쳤는데, 이번 조사에서 20%포인트 이상 상승했다.행정통합이 부산과 경남의 강점을 강화하는 데 ‘도움이 된다’고 응답한 비율도 65.8%로, ‘도움이 되지 않는다’의 25.8%보다 배 이상 높게 나타나 시도민이 행정통합을 긍정적으로 인식하는 것으로 조사됐다.대전·충남과 광주·전남이 행정통합을 추진 중인 가운데, 부산·경남도 긍정적 여론조사 결과가 나오면서 통합에 속도를 낼 수 있을지 관심이 쏠린다.공론화위원회는 오는 13일 경남에서 마지막 회의를 진행한 뒤 최종 의견서를 박형준 부산시장과 박완수 경남도지사에게 전달할 계획이다.부산 정철욱 기자