정일선 제15대 광주은행장 취임

“금융 본질은 신뢰…100년 은행 도약 주춧돌 놓겠다”

이미지 확대 정일선 제15대 광주은행장.

정일선 신임 광주은행장이 지난 2일 광주은행 본점에서 취임식을 갖고 제15대 은행장으로서의 공식 행보를 시작했다.정 행장은 이날 취임사에서 “광주은행은 창립 58주년을 넘어 100년 은행의 주춧돌을 놓아야 할 중대한 시점”이라며, “금융의 본질인 ‘신뢰’를 경영의 중심에 두고 새로운 역사를 써 내려가겠다”는 포부를 밝혔다.정 행장은 현재의 금융 환경을 인공지능(AI) 확산과 빅테크의 공습, 고환율 및 내수 침체가 맞물린 엄중한 상황으로 진단했다. 정 행장은 “지방은행은 이제 생존을 넘어 존재 이유를 스스로 증명해야 한다”고 강조하면서도, 지난 58년간 지역사회와 쌓아온 신뢰를 광주은행만의 독보적인 경쟁력으로 꼽았다.미래 100년 도약을 위한 경영 나침반으로는 ‘변화와 혁신, 영업 제일주의’를 제시했다. 이를 실천하기 위한 5대 경영방침으로 ▲체질이 강한 은행 ▲과감하게 혁신하는 은행 ▲실행으로 결과를 만드는 은행 ▲지역 및 노사가 함께하는 은행 ▲함께 일하고 싶은 행복한 은행을 확립했다.구체적인 실행 전략도 공개했다. 선제적인 리스크 관리와 건전성 중심의 경영으로 흔들리지 않는 기초 체력을 다지는 한편, ‘신성장 전략본부’와 ‘AI혁신부’를 신설해 AI 뱅킹 경쟁력을 전방위적으로 강화할 계획이다. 아울러 지역 상생 금융 확대와 공정한 인사제도 구축을 통해 조직의 내실과 경쟁력을 동시에 끌어올리겠다는 구상이다.정 행장은 1995년 광주은행에 입사해 영업, 여신, 인사 등 핵심 부서를 두루 거친 ‘현장통’이다. 2023년 부행장보, 2024년 부행장을 거치며 탁월한 리더십과 조직 관리 역량을 인정받았으며, 지난 12월 이사회와 주주총회를 통해 신임 행장으로 선임됐다.그는 “창구에서 고객을 직접 만나며 체득한 진리는 결국 은행은 고객이 있기에 존재한다는 것”이라며 “1700여 임직원과 함께 혁신을 통해 지역 금융의 새로운 기준을 제시하겠다”고 덧붙였다.광주 서미애 기자