지방선거 5개월 앞…광주·전남 행정통합 추진 ‘본격화’

이미지 확대 김영록 전남지사와 강기정 광주시장이 2일 국립5·18민주묘지에서 ‘통합지방정부 추진 공동선언문’을 발표한 뒤 기념촬영하고 있다. 광주광역시 제공

강기정 광주시장과 김영록 전남지사가 ‘광주·전남 행정 통합 추진’을 공식 선언하면서 ‘한뿌리’인 광주·전남이 첨예한 이해관계를 극복하고 40년만에 재결합할 수 있을 지 주목된다.특히 이번 통합추진 선언은 6월 지방선거에서 통합단체장 선출이 ‘일차 목표’라는 점에서 시장·지사 후보 공천이 마무리되는 4월말까지 시·도민과 지방의회의 여론 수렴 여부가 최종 통합의 관건이 될 전망이다.광주시와 전남도는 시·도 행정통합 추진 방안을 자체적으로 마련하고 지역 여론을 수렴하기 위한 ‘행정통합추진 기획단’이 5일 공식 출범한다고 4일 밝혔다.새롭게 구성된 행정통합 추진기획단은 광주지역 5개 구청과 전남지역 22개 시군을 대상으로 ‘행정통합 설명회’를 열어 통합에 따른 기대효과와 당위성 등을 설명한다는 계획이다.이와 함께 광주·전남 지역민을 대상으로 여론조사를 실시하고, 시·도 의회를 대상으로도 행정통합에 관해 설명하고 의견을 청취하는 등 공론화 작업에 나선다는 방침이다.행정통합의 법적 근거가 될 특별법 제정 과정에서 예상되는 문제점을 보완하기 위한 대책 마련에도 나설 예정이다. 이와 관련, 더불어민주당 정준호 의원은 지난해 12월 24일 ‘광주전남초광역특별자치도 설치 및 지원특례에 관한 특별법안’을 대표 발의한 바 있다.통합에 이르는 최종 방식과 의견 수렴절차 등에 대한 구체적인 방향은 시·도가 공동으로 구성키로 한 ‘광주·전남 통합추진협의체’에서 결정될 것으로 보인다.이에 앞서 강기정 광주시장과 김영록 전남지사는 지난 2일 광주 국립 5·18민주묘지에서 새해 합동 참배를 한 뒤 ‘광주·전남 통합 지방정부 추진 공동선언문’을 발표했다.두 단체장은 선언문에서 “광주·전남 대부흥의 새 역사를 열어가기 위해 양 시·도의 대통합을 곧바로 추진하기로 선언한다”고 밝혔다.이에 따라 양 시·도는 행정구역 통합의 실무협의를 위해 동수로 구성하는 ‘광주·전남 통합추진협의체’를 설치하고, 전남 부지사와 광주 부시장을 당연직으로 하는 4명의 공동대표를 두기로 했다.강 시장은 “정부의 의지와 지역의 결단이 맞물린 지금이 행정통합의 최적기”라면서 “선언문에는 없지만, 사실상 6·3지방선거에서 통합단체장을 뽑는 것을 가장 우선시하고 있다”고 밝혔다.하지만, 오는 6월 지방선거 때 광주·전남 통합 단체장을 뽑으려면 넘어야 할 산이 적지 않다.특별법 제정도 문제지만, 1986년 시·도가 분리된 이후 40년이 지나면서 정치·경제·사회 등 대부분의 분야에서 양 시·도의 입장과 이해관계가 첨예하게 엇갈리고 있어서다.특히, 지방선거 예비 후보자 등록이 시작되는 오는 2월3일까지 특별법 입법이 마무리되지 않을 경우 실제 시장·지사 등 광역단체장 공천은 일단 기존 방식대로 진행될 수 밖에 없다는 점도 장애물이다.지역 정치권 관계자는 “당장 어느 곳에 통합청사를 둘 것인지부터 문제가 될 것”이라면서 “행정통합이라는 총론에는 합의를 했다지만 각론에 들어가면 조율이 결코 쉽지 않을 것”이라고 전망했다.광주 홍행기 기자