사회 [부고] 오부명(경북경찰청장)씨 부친상 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/01/03/20260103500021 URL 복사 댓글 0 김상화 기자 수정 2026-01-03 12:35 입력 2026-01-03 12:35 ▲오만득(향년 83세)씨 별세, 오애란·오부현·오부경·오부명(경북경찰청장)씨 부친상, 박미옥·임경숙씨 시부상 = 3일 0시55분, 쉴낙원 양산시민장례식장 VIP 1호실, 발인 5일 오전 10시30분, 장지 울산하늘공원. ☎ 055-381-4444안동 김상화 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 고인 오만득씨의 자녀 중 경북경찰청장은 누구인가? 오부명 오부경