“나나가 목 찌르려고 했다” 역고소한 강도…“말도 안 되는 일 벌어져”

그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나가 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 남성으로부터 역고소를 당한 것으로 알려진 가운데, 나나는 “고소당한 사실을 안 지 시간이 꽤 됐다”며 심경을 밝혔다.나나는 2일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “정신적으로 힘든 부분들을 이겨내고 있는 시간 속에서 그 사실을 알게 됐다”며 이같이 전했다.나나는 “팬분들과 만남의 약속(팬 사인회)의 시간이 다가오기까지 흔들리고 나약해진 마음과 정신을 다잡으려고 많은 생각과 고민을 하며 저에게 주어진 시간에 최선을 다해 집중했다”며 “다행히도 혼자만의 시간을 보내면서 어느 정도 안정을 되찾았고, 스스로 조금 더 단단해진 느낌을 받았다”고 말했다.이어 “저는 이번 일로 정말 많은 걸 느꼈다”며 “세상과 사람들을 너무 좋게만 보려 하고, 어떻게든 믿고 싶은 이런 마음이 어쩌면 너무 큰 나의 욕심일 수도 있겠다는 생각이 들 때면 회의감까지 느껴지더라”라고 했다.그는 “이런 말도 안 되는 상황은 지금도 벌어지고 있고, 그걸 헤쳐 나가야 할 상황에 놓여 있다”며 “저는 무너지지 않을 것이고, 흔들리지 않도록 저 자신을 잘 다스릴 것”이라고 말했다.그러면서 “의도치 않게 이런 일이 벌어져서 필요치 않은 불안감을 드린 것 같아 미안하다”며 “이번 일 잘 바로잡을 테니 걱정하지 마시고 믿어달라”고 덧붙였다.이날 경찰과 나나의 소속사 써브라임에 따르면 지난해 11월 경기 구리시 나나 모녀의 집에 흉기를 들고 침입해 상해를 가하고 돈을 요구한 혐의(특수강도상해)로 구속된 30대 남성 A씨는 최근 나나를 경찰에 살인미수 및 특수상해 혐의로 역고소했다.당시 A씨는 나나의 거주지에 침입해 나나의 어머니를 발견하자 상해를 가했다. 이후 집 안에 함께 있던 나나가 어머니와 함께 몸싸움을 벌여 A씨를 제압하고 곧바로 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.이 과정에서 A씨는 흉기에 의해 턱 부위에 열상을 입은 것으로 조사됐으나, 경찰은 나나 모녀가 A씨에게 가한 상해가 정당방위에 해당한다고 판단해 입건하지 않았다.지난달 A씨의 고소장을 접수한 구리경찰서는 이미 정당방위가 인정된 사안이지만, 고소장이 접수된 만큼 절차에 맞게 사건을 처리한다는 입장이다.A씨는 JTBC ‘사건반장’에 옥중편지를 보내 “나나가 집에 있던 흉기로 목을 찌르려고 했지만 가까스로 피해 귀와 목 사이를 7㎝ 찔렸다”, “나나를 건드린 적이 없고, 오히려 흉기에 찔린 뒤에도 나나에게 폭행을 당했다”는 등의 주장을 하기도 했다.한편 소속사 써브라임은 A씨의 역고소에 대해 “흉기로 무장한 가해자의 범행 과정에서 나나와 그 가족은 심신에 걸쳐 심각한 피해를 입었다”며 “그럼에도 불구하고 가해자는 어떠한 반성의 태도 없이 나나를 상대로 별건의 고소를 제기하는 등 피해자가 유명인이라는 점을 악용해 반인륜적인 행위로 2차 피해를 야기하고 있다”고 밝혔다.소속사는 A씨를 상대로 민·형사상 모든 법적 조치를 강구할 예정이다.윤예림 기자