“100만원 줄테니 한번 할까?” 원장 쪽지에… 13년 일한 병원 그만둔 여성

강원 춘천의 한 개인병원에서 13년간 일해온 여성이 원장으로부터 성희롱당했다는 주장이 나왔다.
지난달 30일 춘천MBC 보도에 따르면 60대 여성 A씨는 지난 11월 병원 원장으로부터 쪽지 하나를 받았다.
해당 쪽지에는 손 글씨로 ‘100만원 줄게. 한 번 할까?’라는 성관계를 암시하는 말이 적혀 있었다.
A씨는 춘천MBC와 인터뷰에서 “(쪽지를) 받는 순간에 정신이 없었다. (머릿속이) 하얘졌다. 원장님을 얼굴이 벌게지면서 쳐다봤다”며 “‘제가 그만둬야 하는 게 맞는 거죠’라고 말씀드렸다”고 당시를 회상했다.
원장은 이후 A씨에게 ‘사실 너 좋아한 것도 아닌데 한번 해 본 소리라고 생각하라’며 갑자기 무릎 꿇고 사과하는가 하면 A씨의 남편에겐 ‘100만원 보낼 테니 없는 걸로 하자’는 문자 메시지를 보내고 실제로 100만원을 입금하기도 했다고 한다.
A씨는 100만원을 고스란히 원장에게 돌려보냈다.
A씨는 사건 발생 18일 후 결국 직장을 그만두고, 고용노동부와 경찰에 원장을 직장 내 성희롱과 모욕 혐의 등으로 신고했다.
원장은 취재에 응하지 않았고, 병원은 공사 중인 것으로 전해졌다. 원장의 법률대리인은 “법적이나 사회적으로 이 정도로 문제가 될 줄 몰랐다. 사안을 인정하고 사과한다”며 “피해자의 회복을 위해 노력하겠다”는 입장을 밝혔다.
이정수 기자
