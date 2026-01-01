“100만원 줄테니 한번 할까?” 원장 쪽지에… 13년 일한 병원 그만둔 여성

이미지 확대 강원 춘천의 한 개인병원에서 13년간 일해온 여성이 원장으로부터 성희롱당했다는 주장이 나왔다. 춘천MBC 보도화면 캡처

강원 춘천의 한 개인병원에서 13년간 일해온 여성이 원장으로부터 성희롱당했다는 주장이 나왔다.지난달 30일 춘천MBC 보도에 따르면 60대 여성 A씨는 지난 11월 병원 원장으로부터 쪽지 하나를 받았다.해당 쪽지에는 손 글씨로 ‘100만원 줄게. 한 번 할까?’라는 성관계를 암시하는 말이 적혀 있었다.A씨는 춘천MBC와 인터뷰에서 “(쪽지를) 받는 순간에 정신이 없었다. (머릿속이) 하얘졌다. 원장님을 얼굴이 벌게지면서 쳐다봤다”며 “‘제가 그만둬야 하는 게 맞는 거죠’라고 말씀드렸다”고 당시를 회상했다.원장은 이후 A씨에게 ‘사실 너 좋아한 것도 아닌데 한번 해 본 소리라고 생각하라’며 갑자기 무릎 꿇고 사과하는가 하면 A씨의 남편에겐 ‘100만원 보낼 테니 없는 걸로 하자’는 문자 메시지를 보내고 실제로 100만원을 입금하기도 했다고 한다.A씨는 100만원을 고스란히 원장에게 돌려보냈다.A씨는 사건 발생 18일 후 결국 직장을 그만두고, 고용노동부와 경찰에 원장을 직장 내 성희롱과 모욕 혐의 등으로 신고했다.원장은 취재에 응하지 않았고, 병원은 공사 중인 것으로 전해졌다. 원장의 법률대리인은 “법적이나 사회적으로 이 정도로 문제가 될 줄 몰랐다. 사안을 인정하고 사과한다”며 “피해자의 회복을 위해 노력하겠다”는 입장을 밝혔다.이정수 기자