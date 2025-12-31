새해 첫날 강추위… 일출 구경하다 얼겠네

전국이 맑지만 아침 영하 15도

서울 해돋이 7시 46~47분 예정

이미지 확대 한강공원서 즐기는 눈썰매 31일 서울 영등포구 여의도한강공원 눈썰매장에서 아이를 안은 시민이 활짝 웃으며 튜브 모양 눈썰매를 타고 있다. 이날 개장한 눈썰매장은 오는 2월 18일까지 50일간 매일 오전 10시부터 오후 5시까지 운영된다.

연합뉴스

2026-01-01 12면

새해 첫날인 1일 아침 전국적으로 영하 10도 이하의 강추위가 찾아온다. 전국 산지를 중심으로 한파특보가 확대될 수 있어 방한에 각별히 유의해야 한다.31일 기상청에 따르면, 1일 아침 기온은 영하 15도, 낮 최고기온은 영하 6도까지 떨어지는 강추위가 예상된다. 한반도 북서쪽에서 찬 공기가 유입되며 평년보다 5도가량 낮은 매우 추운 날씨가 주말까지 이어질 전망이다. 바람까지 강하게 불면서 체감온도는 더 떨어질 수 있다.해돋이를 보러 산행을 준비한 이들은 방한 준비를 단단히 해야 한다. 경기·강원·경북 산지 최저기온은 영하 15도 안팎으로 예상된다. 한파경보와 한파주의보는 전국적으로 확대될 전망이다.1일 일출 시각은 독도 오전 7시 26분을 시작으로 ▲포항 호미곶 7시 30분 ▲부산 해운대 7시 32분 ▲제주 성산일출봉 7시 36분 ▲강릉 정동진 7시 39분 ▲서울 7시 46~47분 등으로 예측된다. 전국이 대체로 맑아 대부분 지역에서 해돋이를 볼 수 있겠다.2일 아침 최저기온은 영하 17~영하 5도, 낮 최고기온은 영하 6도~영상 4도로 더 추워진다. 이날 새벽 ▲전남북 3~8㎝ ▲광주 1~5㎝ ▲제주도 산지 5~20㎝의 눈이 내릴 전망이다.김임훈 기자