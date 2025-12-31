새해 첫날 강추위… 일출 구경하다 얼겠네

전국이 맑지만 아침 영하 15도
서울 해돋이 7시 46~47분 예정
새해 첫날인 1일 아침 전국적으로 영하 10도 이하의 강추위가 찾아온다. 전국 산지를 중심으로 한파특보가 확대될 수 있어 방한에 각별히 유의해야 한다.
31일 기상청에 따르면, 1일 아침 기온은 영하 15도, 낮 최고기온은 영하 6도까지 떨어지는 강추위가 예상된다. 한반도 북서쪽에서 찬 공기가 유입되며 평년보다 5도가량 낮은 매우 추운 날씨가 주말까지 이어질 전망이다. 바람까지 강하게 불면서 체감온도는 더 떨어질 수 있다.
해돋이를 보러 산행을 준비한 이들은 방한 준비를 단단히 해야 한다. 경기·강원·경북 산지 최저기온은 영하 15도 안팎으로 예상된다. 한파경보와 한파주의보는 전국적으로 확대될 전망이다.
1일 일출 시각은 독도 오전 7시 26분을 시작으로 ▲포항 호미곶 7시 30분 ▲부산 해운대 7시 32분 ▲제주 성산일출봉 7시 36분 ▲강릉 정동진 7시 39분 ▲서울 7시 46~47분 등으로 예측된다. 전국이 대체로 맑아 대부분 지역에서 해돋이를 볼 수 있겠다.
2일 아침 최저기온은 영하 17~영하 5도, 낮 최고기온은 영하 6도~영상 4도로 더 추워진다. 이날 새벽 ▲전남북 3~8㎝ ▲광주 1~5㎝ ▲제주도 산지 5~20㎝의 눈이 내릴 전망이다.
김임훈 기자
2026-01-01 12면
