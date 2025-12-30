달빛고속화철도 ‘영호남 순환 고속 철도망’ 신호탄 될까…관련 연구결과 발표

이미지 확대 대구정책연구원이 발표한 영호남 순환 고속화 철도망 예시 노선도. 대구정책연구원 제공

대구와 광주를 잇는 달빛고속화철도를 축으로 영호남 전체를 묶는 초대형 순환 고속화 철도망을 구축하자는 청사진이 제시됐다.30일 대구정책연구원의 ‘대구-광주 달빛철도 연계 영호남 순환 고속화 철도망 사업’ 연구 결과에 따르면 연구진은 달빛고속화철도를 기반으로 영호남 전역을 순환하는 고속화 철도망을 구축하면 남부거대경제권 형성이 현실화 될 것으로 전망했다. 서대구역과 광주송정역을 잇는 198.8㎞의 달빛고속화철도는 사업비 6조400억원 규모로 2030년 개통을 목표로 정부의 예비타당성조사 면제가 추진 되고 있다.연구진은 달빛철도가 완성되면 내륙과 해안권을 동시 연결하는 ‘해륙축’으로 발전할 수 있다는 분석도 내놨다. 광주–목포로 이어지는 서남부 해륙축, 대구–포항의 동남부 해륙축, 남해안권과 연계하면 대구와 광주, 전남 목포, 보성, 순천, 광양, 경남 진주, 창원, 부산, 울산, 경북 경주, 포항을 잇는 총연장 722.8㎞의 순환 고속화 철도망이 형성된다는 것이다.특히 전체 구간의 72.5%가 이미 운행 중이거나 정부 예산이 확보돼 건설되고 있다는 점도 현실화 가능성을 높이는 요소라는 게 연구진의 설명이다. 남은 27.5%인 달빛고속화철도가 완성되면 순환 철도망 구축이 가능한 셈이다.영호남 순환 고속화 철도망 구축이 가져올 파급효과도 상당한 것으로 분석됐다. 영호남 주요 도시 간 이동 시간은 기존 10시간에서 5시간으로 절반 가까이 단축돼 반나절 생활권이 되며, 연간 교류인구도 4900만 명에 달할 것으로 추산됐다. 이를 통한 소비증진 효과는 연 5조원, 철도 건설에 따른 생산유발 효과는 23조 6000억원, 고용 유발 효과는 13만 명 규모로 분석했다.박양호 대구정책연구 원장은 “서울 지하철 2호선이 서울의 공간 구조를 바꿨듯 영호남 그랜드 순환 고속화 철도망은 국토의 동서 순환축을 재편해 국가균형성장과 국민통합으로 이어지는 장기적 선순환 효과를 만들어낼 것”이라고 말했다.대구 민경석 기자