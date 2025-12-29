‘50분→15분’ 대전, 도심 무인항공 혈액배송 실증 성공

이미지 확대 대전 도심 드론 혈액배송 비행 모습. 시 제공

이미지 확대 대전 도심 장거리 무인항공 배송 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대전시는 도심 환경에서 무인항공기를 활용한 장거리 혈액 배송 실증에 성공했다고 29일 밝혔다.국토교통부 공모 선정에 따라 추진된 이번 사업은 응급 상황 시 혈액·의무 물자의 신속한 공급 가능성 검증을 목표로 추진됐다.국군대전병원, 태경전자㈜, ㈜윌로그가 공동 참여한 혈액 배송 실증에는 대전세종충남혈액원에서 국군대전병원까지 무인수직이착륙기(VTOL) 1대와 무인 멀티콥터 1대가 투입됐다.실증은 10월부터 총 67회 비행(멀티콥터 43회, VTOL 24회)으로 진행됐다. 두 기체는 시속 약 50~79㎞로 35㎞ 이상을 군·경·소방 항공기 운항이 잦은 도심과 산악, 하천 등 복합 환경에서도 안정적으로 비행했다.실증결과 혈액 운송시간은 차량 대비 50% 단축하고 배송 정확도는 96% 이상을 기록했다.시는 긴급 배송 시간을 출퇴근 혼잡 시간대 차량이동 50분 대비 약 15분 내로 단축할 수 있을 것으로 기대했다.손철웅 시 미래전략산업실장은 “축적된 실증 결과와 운영 경험을 토대로 안전성과 신뢰성을 갖춘 활용 방안을 단계적으로 마련해 나가겠다”라고 말했다.이국종 국군대전병원장은 “민관군 협력으로 국내 최초 무인항공 장거리 혈액배송을 성공적으로 수행했다”며, “격오지 부대 원격진료와 고난이도 치료 등을 위한 체계 구축에 의미가 있다”고 설명했다.대전 박승기 기자