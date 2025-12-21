돈봉투 수수 혐의 김영환 충북지사 두번째 조사서도 혐의 부인

이미지 확대 김영환 충북지사.

체육계 인사들로부터 돈 봉투를 수수한 혐의를 받는 김영환 충북지사가 21일 경찰에 2차 소환돼 조사를 받았다.이날 오전 9시 13분쯤 충북경찰청에 피의자 신분으로 출석한 김 지사는 조서 열람을 포함해 5시간가량 조사를 받고 귀가했다.조사를 마치고 나온 김 지사는 기자들을 만나 혐의를 재차 부인했다. 김 지사는 “부끄러운 어떠한 일도 하지 않았다”며 “경찰은 5개월 동안 저에 대한 수사를 했지만, 직접증거를 제시하지 못했다”고 목소리를 높였다.이어 ”이번 수사는 특정 정당과 힘을 합쳐 현역 도지사를 잡는 공작 수사의 성격을 띠고 있다“며 ”이런 관행을 극복하고 자존심을 지키기 위해 조치에 나설 것“이라고 했다.김 지사는 약 20분 동안 이런 입장을 밝힌 뒤 승용차에 올라탔다.김 지사의 이날 경찰 출석은 지난 10월에 이어 두 번째다.김 지사는 체육계 인사들로부터 두차례에 걸쳐 총 1100만원을 받은 혐의를 받고 있다. 지난 4월 미국 출장에 앞서 600만원, 지난 6월 일본 출장 직전에 500만원을 각각 받은 혐의다. 경찰은 체육계 인사들이 해외 출장 여비 명목으로 돈을 걷어 김 지사에게 전달한 것으로 보고 있다.김 지사는 괴산에 있는 자신의 산막 인테리어비용 2000만원을 대납받은 혐의도 받고 있다.경찰은 김 지사가 인테리어 비용을 대신 해결한 체육계 인사의 충북도 스마트팜사업 참여에 영향력을 행사한 것은 아닌지도 살펴보고 있다.경찰 관계자는 “구속영장 신청 여부를 검토 중이며, 그동안 확보된 진술과 증거를 토대로 최대한 빨리 사건을 마무리하겠다”고 말했다.청주 남인우 기자