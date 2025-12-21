강화도 최초 개신교 교회 2층 짜리 예배당 화재로 전소

이미지 확대 20일 불에 전소된 인천 강화 교산교회 모습.

강화도에 있는 첫 개신교 교회 예배당 건물에서 불이나 6시간 만에 진화됐다.21일 인천소방본부에 따르면 전날 오전 7시 56분쯤 강화군 양사면 한 교회에서 불이 났다.이 불로 인명 피해는 없었으나 2층 짜리 연면적 464㎡ 규모 교회 건물 및 집기가 모두 탔다.소방 당국은 펌프차 등 장비 33대와 소방관 72명을 현장에 투입해 화재 발생 5시간 50분 만인 오후 1시 46분쯤 불을 껐다.불이 난 건물은 1893년 강화도에 최초로 세워진 개신교 교회다. 옆에 위치한 기독교 역사관 및 사택 등은 불에 타지 않았다.소방 당국자는 “화재 규모가 커서 진화하는 데 시간이 걸렸다”며 “예배당에서 불이 시작됐다는 신고 내용을 토대로 화재 원인을 조사할 예정”이라고 말했다.한상봉 기자