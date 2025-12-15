카카오 사옥에 폭발물 신고… 수색 결과 특이사항 없어

게시글 A씨 “명의가 도용된 것 같다”

“지난달에도 2차례 유사 신고 접수돼”

이미지 확대 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

15일 경기 성남시 분당구에 위치한 카카오 판교아지트 건물에 폭발물 설치 협박 신고가 접수돼 경찰이 수색에 나섰으나, 폭발물은 발견되지 않았다.경기 분당경찰서는 이날 오후 1시부터 오후 2시 45분까지 경찰과 소방, 군 관계자 등 70여 명을 투입해 건물 내외부를 수색했으나 특이사항은 확인되지 않았다고 밝혔다. 현재 건물에 대한 출입 통제는 모두 해제된 상태다.앞서 카카오 측은 이날 오전 11시 9분쯤 “백현동 소재 카카오 판교아지트에 사제 폭발물이 설치됐다는 글이 고객센터(CS) 게시판에 올라왔다”며 112에 신고했다.해당 글은 자신을 ‘○○고교 자퇴생’이라고 밝힌 A씨 명의로 게시된 것으로, 오전 7시 10분과 12시 두 차례에 걸쳐 사제 폭발물 설치와 함께 회사 고위 관계자를 특정해 사제 총기로 살해하겠다는 협박 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 이와 함께 100억 원을 송금하라는 요구도 포함돼 있었다.경찰은 경찰특공대를 비롯해 분당소방서, 공군 15비행단, 군 폭발물처리반(EOD) 등 유관기관과 합동으로 현장 수색을 벌였으나 위험 요소는 발견되지 않았다.경찰 조사 결과 A씨 명의로 지난달 9일과 이달 9일에도 유사한 내용의 신고가 접수돼 대구남부경찰서에서 조사를 받은 사실이 확인됐다. A씨는 “명의가 도용된 것 같다”고 주장하고 있다. 경찰은 A씨가 실제 게시자가 아닐 가능성도 염두에 두고 IP 추적 등 수사를 진행 중이다.카카오는 만일의 사태에 대비해 이날 전 직원을 재택근무로 전환했으며, 경찰의 안전 확인 이후 출입 통제를 해제했다. 카카오 측은 “특이사항이 발견되지 않았다는 통지를 받았다”며 “내일부터 정상 출근할 예정”이라고 밝혔다.한상봉 기자