구로구의회 ‘장애인 권익 사각지대제로 연구회’ 연구용역 최종보고회 개최

서울 구로구의회 의원 연구단체인 ‘구로구 장애인 권익 사각지대 제로 연구회’(대표의원 곽노혁)가 지역 장애인 복지 정책 강화를 위한 활동을 마무리했다.
연구회는 지난 11일 의회 복지건설위원회 회의실에서 ‘구로구 장애인 복지 사각지대 발굴 및 예방 대책’ 연구용역 최종보고회를 개최했다. 이 자리에는 정대근 구로구의회 의장과 김용권·곽윤희·노경숙·변정열·홍용민 의원 등을 비롯해 구청 복지지원국 관계자들이 참석해 연구 결과를 공유하고 향후 정책 반영 방안을 논의했다.
이번 보고회에서는 장애인 사각지대 예방 관련 국내외 현황, 구로구 복지 현황 및 사각지대 관련 설문조사 결과 보고에 이어 복지 사각지대 해소를 위한 구체적 방안, 관련 조례(안) 제시 등 실질적인 정책 개선을 위한 연구 결과를 발표했다.
연구회 소속 의원들은 보고서 제출 전 마지막 점검을 통해 최종 연구 결과에 대한 심도 있는 논의를 진행했다. 이들은 구체적인 수정 사항과 추가 자료 반영을 요구해 연구의 완성도를 높이는 데 주력했다.
연구회 대표의원인 곽노혁 의원은 “이번 최종보고회는 연구 결과를 심도 있게 다듬어 최종 보고서의 완성도를 높이는 중요한 과정”이라면서 “의원들이 요구한 수정 및 추가 자료 반영 사항이 적극 반영되어 내실 있는 결과가 도출되길 바란다”고 용역 수행업체에 주문했다.
곽 의원은 “연구단체 활동에 열정적으로 참여한 의원들과 아낌없이 지원해 준 정 의장에게 감사드린다”면서 “이 연구 결과물이 향후 구로구 장애인 복지 사각지대를 해소하고 구로형 장애인 복지 시스템을 구축하는 데 실질적인 밑거름이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
