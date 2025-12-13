광주대표도서관 붕괴 참사 마지막 매몰자도 숨진 채 발견…사망 모두 4명

매몰됐던 하청업체 근로자…4명 모두 사망

붕괴 후 구조작업 사흘만에 매몰자 수색 종료

이미지 확대 13일 광주광역시 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴 현장에서 마지막 매몰자 1명의 시신 수습이 완료됐다. 이 사고로 모두 4명의 하청업체 근로자가 사망했고 구조작업이 종료됐다. (광주소방본부 제공)

광주대표도서관 붕괴 사고로 매몰됐던 근로자 4명 중 실종됐던 마지막 1명이 숨진 채 발견됐다.광주소방안전본부에 따르면 13일 오전 11시 20분쯤 이번 사고 매몰자인 배관공 A(50대)씨가 현장에서 발견됐다.소방당국은 1시간여 작업을 벌여 A씨에게 접근했고, 사망 상태의 A씨를 수습해 병원으로 옮겼다.광주광역시 서구 치평동 광주대표도서관 건설 현장에서는 지난 11일 오후 1시 58분쯤 건물 옥상층 콘크리트 타설 작업 중 붕괴 사고가 발생해 하청업체 소속 근로자 4명이 매몰됐다. A씨는 사고 당시 지하 1층에서 작업 중이었다.이 사고로 매몰됐던 근로자 4명은 A씨를 포함해 모두 숨진 것으로 확인됐다.임형주 기자