대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

경산 아파트 지하3층 주차장 승용차 불…차량 100여대 그을림 피해

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김상화 기자
수정 2025-10-16 08:06
입력 2025-10-16 08:01
이미지 확대
차량 화재 현장. 사진은 기사와 무관함. 서울신문DB
차량 화재 현장. 사진은 기사와 무관함. 서울신문DB


16일 0시 24분쯤 경북 경산시 중산동 한 아파트 지하 3층 주차장에서 승용차에 불이 나 20분만에 진화됐다.

화재로 처음 불이 난 승용차 1대가 모두 탔고, 주변에 주차돼 있던 자동차 100여대가 그을리는 피해를 봤다. 인명피해는 없었다.

경찰과 소방 당국은 자세한 화재 원인과 피해 내용을 조사하고 있다.

경산 김상화 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기