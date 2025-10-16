경산 아파트 지하3층 주차장 승용차 불…차량 100여대 그을림 피해

이미지 확대 차량 화재 현장. 사진은 기사와 무관함. 서울신문DB

16일 0시 24분쯤 경북 경산시 중산동 한 아파트 지하 3층 주차장에서 승용차에 불이 나 20분만에 진화됐다.화재로 처음 불이 난 승용차 1대가 모두 탔고, 주변에 주차돼 있던 자동차 100여대가 그을리는 피해를 봤다. 인명피해는 없었다.경찰과 소방 당국은 자세한 화재 원인과 피해 내용을 조사하고 있다.경산 김상화 기자