경산 아파트 지하3층 주차장 승용차 불…차량 100여대 그을림 피해

16일 0시 24분쯤 경북 경산시 중산동 한 아파트 지하 3층 주차장에서 승용차에 불이 나 20분만에 진화됐다. 화재로 처음 불이 난 승용차 1대가 모두 탔고, 주변에 주차돼 있던 자동차 100여대가 그을리는 피해를 봤다. 인명피해는 없었다.경찰과 소방 당국은 자세한 화재 원인과 피해 내용을 조사하고 있다.