캄보디아서 실종 20대 광주 청년···3명 경찰 수사중

한국 청년들의 캄보디아 실종 사건과 관련해 경찰이 수사중인 사건이 광주에서만 3건인 것으로 확인됐다.광주경찰청은 광주광역시 광산구에 사는 A씨(20)가 캄보디아에서 ‘살려주세요’하는 마지막 통화를 한 뒤, 연락이 두절됐다는 가족들의 신고를 지난 8월 20일 접수해 현재 수사가 진행중이라고 13일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 지난 6월 26일 가족들에게 “돈을 벌어 오겠다”며 태국으로 출국했고 8월 10일 마지막 통화 후, 연락이 끊기기 직전까지 캄보디아에 있었던 것으로 확인됐다.A씨의 행방 추척에 나선 경찰은 A씨의 휴대전화가 캄보디아 프놈펜에서 마지막으로 사용된 기록을 확인한 가운데 외교부를 통해 현지 대사관에 ‘재외국민 소재확인’을 요청했지만 현재까지 A씨의 행적은 확인되지 않고 있다.경찰은 또, 지난해 11월 14일 캄보디아로 출국 후, 올해 1월 18일 이후 연락이 두절된 20대 남성 B씨에 대해서도 소재 파악에 나섰다고 밝혔다.또한, 지난 4월 24일 캄보디아로 출국한 뒤 아직까지 연락이 없는 20대 남성 C씨를 포함해서 광주에서만 모두 3건의 실종사건 수사가 진행중인 것으로 확인됐다.임형주 기자